SREĐIVAO BAŠTU, PA PRONAŠAO NEOBIČNU RUPU: Tako nešto se ne viđa ni u HOROR FILMOVIMA - prizor ga je ostavio BEZ TEKSTA

Jedan Australijanac objavio je na Redditu fotografiju neobične rupe koju je pronašao u svojoj bašti.

Otkriće je izazvalo veliku pažnju, a kada su se oglasili stručnjaci mnogi su odlučili da ubuduće zaključavaju dvorišna vrata i pronađu bolju zaštitu.

Neimenovani Ozi sređivao je baštu i zatekao rupu veličine novčica. Nije znao o čemu se radi, pa je potražio pomoć na internetu.

“Živim u Adelajdu. Može li neko da mi kaže šta je unutra?”, upitao je na Redditu.

Nije prošlo puno vremena, a javili su se ljudi s objašnjenjem da je najverovatnije reč o pauku vrataru.

Oglasio se i Australijski muzej koji je objasnio da nedostatak “vrata” iznad rupe nije neuobičajen za ovu vrstu, prenosi Daily Mail.

Adelaide man terrified after discovering sinister truth behind a small spider hole in his garden https://t.co/z1Pk99AP6E pic.twitter.com/RmrrRiYsbF