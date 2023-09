'SVI LJUDI ĆE NESTATI'! Stvara se novi superkontinent, Zemlju čeka TROSTRUKI UDAR - Ovo će zapečatiti našu sudbinu

Prošlo je oko 250 miliona godina otkako su životinje slične reptilima evoluirale u sisare, a sada naučnici predviđaju da nam je možda ostalo još toliko na Zemlji.

Formiranje novog “superkontinenta” moglo bi da izbriše ljude i sve druge sisare sa lica planete, koji budu još živi za 250 miliona godina. Novi model sugeriše da će se za toliko godina u budućnosti sva zemlja sudariti i stvoriti superkontinent koji podstiče zagrevanje i gura sisare na ivicu izumiranja, piše “Njujork tajms”.

Koristeći se prvim ikad klimatskim modelima daleke budućnosti, naučnici Univerziteta Bristol predvideli su da će se klimatski ekstremi intenzivirati nakon što se svetski kontinenti spoje u jedan superkontinent, Pangea Ultima, za oko 250 miliona godina.

Otkrili su da će biti ekstremno toplo, suvo i praktično nenastanjivo za ljudi i sisare koji se nisu razvili da se nose sa produženim izlaganjem prekomernoj toploti, preneo je CNN.

Trostruki udar

Istraživači su simulirali trendove temperature, vetra, kiše i vlage za superkontinent i koristili modele kretanja tektonskih ploča, hemije okeana i biologije da izračunaju nivoe ugljen-dioksida. Otkrili su da će stvaranje Pangea Ultime ne samo dovesti do redovnijih vulkanskih erupcija – koje izbacuju ugljen-dioksid u atmosferu i zagrevaju planetu – već će i Sunce postati sjajnije, emitujući više energije i dodatno zagrevajući Zemlji.

“Novonastali superkontinent efektivno bi stvorio trostruki udar koji bi se sastojao od efekta kontinentalnosti (klimatski efekat koji je rezultat izolovanja unutrašnjosti kontinenta od uticaja okeana), toplijeg sunca i više CO2 u atmosferi”, rekao je u saopštenju Aleksander Farnsvort, viši naučni saradnik Univerziteta Bristol i vodeći autor studije objavljene u ponedeljak u žurnalu “Priroda geonauke”.

