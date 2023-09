SIGURNO MU NEŠTO FALI ČIM SE JOŠ NIJE OŽENIO, A PREŠAO 40 - To pričaju za slobodne SRPSKE muškarce, a psiholozi otkrivaju ISTINU!

Nije retkost da čujemo da muškarac na papiru deluje kao savršen partner: ima dobar posao, živi sam, ali ima iznad 40 i pored sebe nema ženu, nakon čega uglavnom sledi rečenica "sigurno mu nešto fali".

Ovaj stereotip prati slobodne muškarce u 40-im godinama, a evo šta kažu naši psiholozi Sara Ivanović i Leo Ivanišević koji su dali svoja stručna mišljenja da li je to samo zastarela predrasuda koja ih etiketira kao neozbiljne ili u svemu tome ipak ima istine.

Papir nije znak ljubavi

To je rečenica koju često čujemo upravo od ljudi koji odbijaju da se obavežu u tom smislu, a psiholog Sara Ivanović nam je objasnila zašto je to tako.

- Obično se muškarci ne odlučuju na taj korak iz neke vrste bunta, jer ne žele da budu deo "tog sistema" koji podrazumeva momenat potpisivanja nekog papira, gde ulaskom u brak zadovoljavaju normu društva. Moramo da razgraničimo da li se radi o singl muškarcima ili onima u vezi, jer postoje ljudi koji su u vanbračnim zajednicama, a neće da "potpisuju papir", jer im navodno ništa ne znači, ističe sagovornica za BlicŽenu.

Prema njenim rečima, uglavnom za ljude koji su tog stava, ovo predstavlja realnost u smislu, "ja sam u braku koji podrazumeva određene obaveze" iako jeste "samo papir".

- To uključuje i obaveze koje se tiču imovine i drugih stvari vezanih za sigurnosti žene u braku, gde muškarci često ne žele da imaju taj vid obaveze. Da pojasnim, zapravo kod muškaraca često postoji to implicitno uverenje "bojim da ćeš da me ostaviš, a ako me ostaviš onda treba da ostaneš bez ičega", ističe ona.

Ne žele da se vezuju

Ne smemo isključiti činjenicu da je neoženjenim muškarcima u 40-im teško da se odreknu sledećih stvari:

- Njihovo okruženje je sigurno i moguće je da ne žele da preuzmu ulogu "odraslog" koja podrazumeva neki vid vezanosti za drugu osobu, odnosno odricanje nekog ličnog slobodnog vremena i načina života od ranije koje zahteva ozbiljan odnos, ističe Ivanović dok s druge strane Ivanišević na ovaj "fenomen" posmatra malo drugačije.

- Pre svega, mislim da je važno da se oslobodimo predrasuda da to što je neko neoženjen ili što nije u vezi mora nužno da znači da mu nešto fali. Pored ličnog izbora, postoje mnogi drugi situacioni faktori koji otežavaju pronalažanje partnera, a koji nisu pod našom kontrolom. Živimo u društvu u kom se životni put školovanje-posao-svadba-deca-penzija i dalje smatra za jedini ispravan put. I muškarci i žene su pod pritiskom da njihov život mora tako da izgleda, iako u praksi vidimo najrazličitije priče koje funkcionišu iako ne prate uobičajeni socijalno poželjni šablon.

Brak nije garant srećnog života

- Kada čujemo da neko ima preko 40 i da je neoženjen, na pamet nam padaju stereotipi manjkavih muškaraca koje niko neće: štreber koji samo igra igrice, finansijsko propali muškarac, sebični i razmaženi Petar Pan koji samo koristi žene, agresivan i sirov muškarac koji ne ume da priča o osećanjima, stidljivi mekušac ili mamin sin koji očekuje da mu žena bude sluškinja.

Problem sa stereotipima je, kako ističe Ivanišević, to što oni potpuno negiraju situacione faktore.

- Postoje muškarci koji su prosto odlučili da ne žele da budu u vezi ili braku jer im prija samački život - brak nije nikakav garant srećnog života. Ne treba zaboraviti ni da muškarci nisu imuni na toksične veze. Mnogim ženama godine prođu u toksičnim vezama u kojima one pokušavaju da promene, spasu ili poprave svog nepopravljivog partnera nadajući se svadbi i srećnom kraju. Isto to se dešava i muškarcima, a nakon takvih odnosa mnogo vremena ode i na oporavak od iste.

Zaključak priče je da to što neko ima preko 40 godina, a i dalje je sam ne znači ništa ukoliko ne znamo kako je proveo tih 40 godina. Moguće je da mu nešto "fali" i da je problem u njemu, ali isto tako je moguće i da je u pitanju splet okolnosti.

