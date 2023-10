BIO JE UBEĐEN DA GA JE ŽENA VARALA JER ĆERKA NE LIČI NA NJEGA: Kad je uradila DNK usledio je ŠOK OBRT nakon 38 godina

Aljona Romanova iz Sibira tokom celog detinjstva slušala je komentare koje su je progonili decenijama. Naime, stalno su joj govorili da je njen otac neki drugi čovek, jer ga je majka prevarila. Tek posle 38 godina misterija je razrešena, a istina koja je isplivala na videlo je sve meštane sela ostavila bez teksta.

Ispostavilo se da su Aljonu Romanovu i Gulsin Kudrjakovom odgajali i vaspitavali pogrešni roditelji. Porodice gde su deca odrastala su doživele stvari koje nisu mogli ni da zamisle u snu.

Aljonine roditelje je šokiralo saznanje da je im je biološko dete oduzeto, jer su lekari u sovjetskoj bolnici 1982 godine pogrešili oznavanje novorođenčadi. Zbog nespotrenosti i neodgovornosti stručnih lica sudbine ljudi su dobile potpuno drugačiju putanju.

Aljona je za The Sun rekla da se žena koja ju je podigla suočila sa beskrajnim ismevanjem, čak i od sopstvenog muža, optužujući je da je spavala okolo sa drugim muškarcima. Inače, ona ima izrazito azijske karakteristike kao i mnogi ljudi u planinskoj sibirskoj republici Tuva, međutim, njeni roditelji su slovenskog porekla.

Majka Vasilija više nije mogla da izdrži takav pritisak, užasno ismevanje okoline, a čak joj je i muž stalno govorio da je išla okolo i spavala sa drugim muškaricma. Odlučila da uradi DNK analize i pozvala je emisiju koja se bavi temom utvrđivanja roditeljstva, kako bi konačno razbila sve sumnje.

- Kada sam čula rezultate testa, osetila sam ogromno olakšanje, briznula sam u plač - rekla je Aljona.

Međutim, pre ovog testa, Aljona i Gulsina, devojčice koje su bile zamenjene na rođenju, prvi put su se srele sa 13 godina, nakon što je Aljonin otac jednog dana posetio bolnicu i saznao da u susednom selu postoji dete koje izrazito liči na njega.

- Moj otac je pozvao moju majku, rekao joj ovo, a ona je otišla u bolnicu i uverila se da ta devojčica liči na njega - rekla je Aljona.

Hrabra tinejdžerka je preuzela sve na sebe i pokušala je da uđe u trag porodici u selu Pokrovka. Ali, njene nade o srećnom ponovnom okupljanju su propale.

- Kada sam prvi put došla kod Vasilije, biološke majke, njena porodica me nije prihvatila, izbacili su me. Počela je da viče, nije mi verovala i bila je nervozna. Vasilja je govorila da su sve laži, nije verovala u to - kaže Aljona.

Gulsina i ona su se pratile na društvenim mrežama, ali nije nisu imale nikakvu komunikaciju. Tek posle nekoliko godina su se slučajno srele obližnjem gradu Kizil i tada je počelo jedno veliko prijateljstvo među njima.

- Počeli smo da komuniciramo jedni sa drugima kao porodice. Upoznala sam se sa biološkim ocem, a ostali rođaci su me prihvatili“, rekla je Aljona.

Ovo prijateljstvo ih je na kraju dovelo do TV emisije koja je potvrdila ono na šta je Aljona oduvek sumnjala. Njeni nebiološki roditelji su to veoma teško podneli. I Vasilija je priznala da nikada ne bi mogla biti tako bliska svojoj biološkoj ćerki.

Iako se godinama suočavala sa raznim spekulacijama, ipak su rezultati DNK testa bili potpuno iznenađujući za nju. Vrlo teško je prihvatala činjenicu da su deca na rođenju zamenjena.

Porodice su od bolnice dobili samo jedno izvinjenje za sve godine tokom kojih su živeli "pogrešne" života, kao i za svu bol sa kojom se trenuno suočavaju. Njihovi advokati sada traže odštetu na ruskim sudovima, ali mnogi ističu da njihova osećanja nemaju cenu.

