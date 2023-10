NISU HTELI DA GA PUSTE NA ŽURKU, PA SKOVAO PAKLENI PLAN - Priredio im je stravičnu osvetu

Muškarac (31) u četvrtak uveče izazvao je požar na ulazu u restoran u centru Oldenburga u Donjoj Saskoj jer ga domaćini nisu hteli pustiti na zabavu, pišu nemački mediji.

Prema rečima policije, muškarac je hteo da prisustvuje zabavi, ali su ga domaćini izbacili iz restorana. Muškarac je oko 2:40 prvi put ušao u restoran i rekao da se želi pridružiti zabavi, a budući da je navodno maltretirao goste, očevici zabave isterali su ga iz restorana i pozvali policiju.

Vratio se u restoran pa zapalio ulaz

Policajci su ga zatim strpali u taksi, no umesto da ode kući, odvezao se do benzinske pumpe, natočio bocu benzina i vratio se do restorana pa na ulazu ispraznio sadržaj i zapalio ga.

Pomoć je ponovo pozvana nešto iza 4 ujutro, a osmoro gostiju, koliko ih je tada bilo u restoranu, uspeli su sami da ugase požar, no niko od njih nije povređen. Muškarac je zadobio povede glave te mu je pružena lekarska pomoć u bolnici, nakon čega ga je policija privela.