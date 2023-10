'NOSITE CRVENU BOJU I NEMOJTE IZOSTAJATI SA POSLA!' Stogodišnjakinja podelila savete za dugovečnost! (FOTO)

Rubi Kol je rođena daleke 1922. godine, godine koja je donela velike preokrete. Sjedinjene Američke Države su tada ženama omogućile pravo glasanja, a prvi put je upotrebljen insulin za lečenje dijabetičara.

Medicinska sestra u penziji doživela je velike istorijske događaje poput Velike depresije, Drugog svetskog rata i pokreta za građanska prava. Ono što ju je učinilo srećnom je, kako kaže, ljubav prema životu i pozitivan pogled. Kol je jedna u nizu stogodišnjaka koja za Insajder deli savete o dugovečnosti.



Bila je posvećena drugima

Koli je u odboru fondacije koja pomaže ljudima da se snalaze u američkom zdravstvenom sistemu i ključ njene dugovečnosti i sreće je kako kaže pomaganje drugima.

