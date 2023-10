KO JE BIO KULIN BAN IZ IZREKE KOJU MNOGI SRBI OBOŽAVAJU?! Njegov život bio je obavijen velom misterije - IMAO POSEBAN ODNOS SA NEMANJIĆIMA

Svakom od nas se desilo da upotrebi izreku "od Kulina bana..." kada neko počne da priča nadugačko i naširoko (mlađe generacije bi rekle da "smara") o temi koja ne zavređuje toliku pažnju...

Njegovo poreklo i život su obavijeni velom misterije, sem iz par izvora u kojima se spominje o Kulinu banu se ne zna mnogo. Međutim, narodno predanje govori drugačije: "Od Kulina bana i dobrijeh dana".

"U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. Ja, ban bosanski Kulin, obećavam Tebi, kneže Krvašu, i svim građanima Dubrovčanima pravim vam prijateljem biti od sada i doveka.

I pravicu držati s vama i pravo poverenje, dokle budem živ.

Svi Dubrovčani koji hode kuda ja vladam, trgujući, gde god se žele kretati, gde god koji hoće, s pravim poverenjem i pravim srcem, bez ikakve zlobe, a što mi ko dade svojom voljom kao poklon. Neće im biti od mojih časnika sile, i dokle u mene budu, davat ću im pomoć kao i sebi, koliko se može, bez ikakve zle primisli. Neka mi Bog pomogne i ovo sveto Četveroevanđelje."

Povelja Kulina bana, 29. august 1189. godine

Šta se zna o Kulinu banu i dobrijem danima?

Vladao je Bosnom od 1180. do 1204. godine i iza sebe je ostavio povelju na osnovu koje se zna da je dubrovačke trgovce oslobodio uobičajenih carina. Na ovaj način mi znamo da on jeste postojao, ali koliko i da li je ona stara "Od Kulina bana i dobrijeh dana" istinita? Ne zna se pouzdano.

Njegovo poreklo je istoričarima nejasno, a u svojim delima spominje ga i Mavro Orbin: kako je nasledio bana Borića i potom vladao 36 godina, stoga je vrlo verovatno da su njih dvojica bili rođaci. Veruje se da je na vlast postavljen od strane Vizantije i da je prvo bio u vazalnim odnosima sa njima, a kasnije i sa ugarskim kraljem.

S druge strane on je bio u rodbinski vezama sa dinastijom Nemanjića. Kulinova sestra je bila žena vladara Zahumlja Miroslava - brat raškog župana Stefana Nemanje. Dok je on bio oženjen Vojislavom, rođenom sestom ova dva vladara i ćerkom vlastelina Zavide. Sa njom je imao dva sina, od kojih je ban Stjepan poznat istoriji, dok drugi to nije.

Zanimljivo je da ga je jednom prilikom vladar Zete i veliki župan Raške, Vukan Nemanjić prijavio papi Inoćentiju III, kako je zajedno sa svojom porodicom i brojnim podanicima odan jeretičkoj veri. Ubrzo je usledila reakcija poglavara crkve, a Kulin ban je morao pred svedocima da se odrekne svog učenja.

Ne zna se gde je sahranjen.

Autor: