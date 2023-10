DA LI JE PETAK 13. STVARNO TOLIKO KOBAN DATUM? Neki ljudi na taj dan NE IZLAZE IZ KUĆE, a evo kako je sve počelo

Ovo je poslednji petak 13. ove godine. Prvi smo imali u januaru, a sledeći ćemo doživeti tek u septembru 2024. Uz taj dan i datum se vežu mnoge priče i legende, ali i stvarni događaji, od kojih neki i dan-danas začuđuju. Na primer, Dez Bakster iz Njujorka toliko se bojao petka 13. da je odlučio da tog dana u avgustu 1976. ostati u krevetu kako bi izbegao da mu se dogodi nešto loše, ali sudbini nije uspeo da pobegne. Zgrada u kojoj je živeo se srušila, a on je umro.

Ljudi su od davnina imali neki poseban odnos s brojem 13

Stari Egipćani su povezivali taj broj sa zagrobnim životom. Verovali su kako se njihovi životi sastoje od 12 faza, a sledeća je ona kada umru. Broj 13 je u njima izazivao strahopoštovanje, strah i tajanstvenost.

I Vikinzi su imali svoju teoriju. Broj 13 smatrali su nesrećnim zbog večere organizirane u Valhali, na kojoj se okupilo 12 bogova - 13. bog bio je Loki, bog zla kojeg na tu večeru nisu pozvali. On je bio ljut zbog toga, na večeru je došao nepozvan i doveo svet u tamu. Za njih je 13. bog bio oličenje zla.

Kroz istoriju se broj 13 povezivao s lošim stvarima, a jedna od njih je i teorija iz Srednjeg veka, po kojoj se taj broj povezuje s vešticama jer ih je bilo po 13 u grupi. Prema nekim verovanjima, veštice su se povezivale s petkom, pa je tako nekako nastalo praznoverje o tome kako je ta kombinacija loša.

U norveškoj mitologiji postojala je Friga, boginja slobodnog duha, ljubavi i plodnosti koju su proglasili vešticom i proterali kada su se plemena preobratila na hrišćanstvo. Legenda kaže da se Friga svaki petak sastajala s 11 veštica i s đavolom (bilo ih je ukupno 13), te su zajedno smišljali zlodela za narednu nedelju.

Koliko je broj 13 bio nepoželjan pokazuju i zakoni iz drevne vavilonske istorije - Hamurabijev kodeks. Ti zakoni su bili numerisani, ali onog pod brojem 13 nema, jednostavno su taj broj preskočili, te su nakon 12. zakona krenuli na 14. I Tajnu večeru je obeležio broj 13 jer je za stolom sjedeo Isus i 12 njegovih učenika, a među njima je bio u Juda, koji ga je kasnije izdao i odveo u smrt na krstu.

Postoje hoteli koji namerno nemaju 13. sprat ili sobu broj 13, primer takvog hotela je Carlton u Londonu. Takođe, neki gradovi izbegavaju da stavljaju broj 13 na kuće, a pojedine aviokompanije nemaju sedište broj 13 u svojim avionima...

Ipak, verovanje da je petak 13. loš dan ima i svojih prednosti. Prema nekim statistikama, na taj dan bude manje saobraćajnih nesreća jer ljudi voze opreznije. Kuće s brojem 13 znaju biti jeftinije, kao i letovi avionom.

Paraskevidekatrijafobija je strah od petka 13.

Iako zvuči pomalo neverovatno, mnogi ljudi zaziru od tog dana jer veruju da će im se nešto loše dogoditi. Navodno je isti strah imao i bivši američki predsednik Frenklin Ruzvelt. Prema nekim procenama, nekoliko desetina miliona ljudi pati od ove fobije, s manjim ili većim intenzitetom.

Neki ljudi toliko strahuju da će ih zadesiti sudba kleta da na petak 13. ne žele da izađu iz kuće, čak izostaju s posla. Drugi tog dana izbegavaju da donose bilo kakve odluke jer ne žele kasnije da budu krivi ako se dogodi nešto loše, prenosi Mirror.

Dobre stvari koje su se dogodile na petak 13.

Holandski Centar za statistiku bezbednosti navodi kako je petak 13. statistički gledano najsigurniji dan u godini. Tad imaju manje prijava nezgoda, požara i krađa. Ako vas to nije uverilo, u nastavku donosimo pozitivne trenutke koji su obeležili upravo petak 13.

Na taj datum rodile su se kraljice devedesetih

Meri Kejt i Ešli Olsen rodile su se 13. juna 1986. godine. Postale su slavne zbog igranja u humorističnoj seriji "Puna kuća", a uspele su da sagrade poslovno carstvo koje uključuje parfeme, liniju odeće, knjige i filmove i još puno toga.

Džonson potpisao odredbu protiv diskriminacije

Tek je odredba američkog predsednika Lindona B. Džonsona omogućila da u SAD diskriminacija po polu postane nezakonita. Predsednik Džonson je 13. oktobra 1967. godine potpisao odredbu koja je zvanično nazvana Amending Executive Order No. 11246, a odnosi se na jednake mogućnosti zapošljavanja.

Nastao je slavni znak Holivuda

Ikonografski delić kalifornijske kulture je poznati znak Holivud na brdu. Međutim, kad su ga tamo postavili 13. juna 1923. godine, mislili su da neće potrajati duže od dve godine. Njime su promovisali novi deo Holivud Hilsa.

Na Mesecu pronašli vodu

NASA je 13. novembra 2009. godine objavila da su na Mesecu pronašli značajnu količinu vode. Entoni Kolaprete kazao je da se to odnosi na količinu od oko 75 litara vode.

Objavili treći deo filma "Petak 13"

Kod filmske sage "Petak 13", "Deo III" je objavljen 13. avgusta 1982. godine. On je prvi eksperimentisao s 3D-om, a tada se i prvi put pojavila Džejsonova maska. Film je doživeo brojne kritike, ali je uspeo da zaradio milione.

Olimpijske igre su se vratile kući

Letnje Olimpijske igre 2004. godine bile su u Atini u Grčkoj, državi iz koje je sve krenulo i tokom antike i tokom novih vremena. Zvanično su ih otvorili 13. avgusta. U to vreme bile su to među najvećim Igrama u istoriji Olimpijade, a učestvovala je 201 država. Majkl Felps je u Atini osvojio prvu Olimpijsku medalju i oborio svoj prvi rekord.

"Black Sabbath" objavio album i utemeljio hevi metal muziku

"Rolling Stone" je među 44 najbolja debitantska albuma svih vremena uvrstio i onaj od Black Sabbatha koji su objavili 13. februara 1970. godine. Smatra se kako je taj album udario temelje hevi metal muzike.

Otkrili su jaja dinosaurusa

Američki Museum of Natural History tvrdi kako je Roj Čapman Endrus otkrio prvo jaje dinosaurusa na iskopini u Mongoliji. Bio je jul 1923. godine. Za paleontologiju je to bilo važno otkriće koje je potvrdilo da su dinosaurusi nosili jaja, a muzej je bio toliko oduševljen otkrićem da su pozvali Endrusa da im bude direktor od 1935. do 1942. godine.

Malta je postala republika

Mala mediteranska država postala je nezavisna 1964. godine, a zvanično je postala republika 13. decembra 1974. godine.

Kilger-Brajer je postala prva instruktorka za pilote

Evelin "Pinki" Kilger-Brajer postala je prva sertifikovana instruktorka pilota. Nacionalni muzej američkih vazdušnih snaga navodi da je Kilger-Brajer prva žena koja je dobila dozvolu instruktora za avion 13. oktobra 1939. godine. Bila je važna figura za žene u vazduhoplovstvu. Takođe je letela neborbene misije tokom Drugog svetskog rata, a nakon rata je upravljala sopstvenim privatnim aerodromom.

Rodio se Stiv Busemi

Bio je 13. decembar 1957. godine kad je na svet stigao Stiv Busemi poznat po ulogama u filmovima "Pakleni šund" i "Veliki Lebovski", te seriji "Carstvo poroka". Manje je poznato da je on i njujorški vatrogasac. The Independent piše kako je Busemi postao vatrogasac kad je imao 18 godina, a nakon napada na kule Bliznakinje, 11. septembra, pomagao je u spasavanju preživelih i radio smene koje su trajale po 12 sati.

U Japanu su objavili "Super Mario Bros"

Super Mario je među najznačajnijim video igrama u istoriji, a Japanci su je objavili 13. septembra 1985. godine. Lik se od tada pojavio u više od 170 igara, uključujući planetarno popularne Mario Kart, Mario Party i Paper Mario.

Petak 13. je uvek dan pre vikenda

Ako vas sve prethodno navedeno nije uverilo da petak 13. nije ukleti datum, setite se da to dan u nedelji uoči vikenda. A petak ipak volimo najviše!

