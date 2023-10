MISLITE DA NISTE MATORI? Kad vidite da BEBA SUNCE iz 'Teletabisa' čeka bebu, shvatićete koliko godine lete (FOTO)

Dečja serija "Teletabisi" bila jedna je od omiljenih među mlađom populacijom, uz nju su odrastale generacije, a prikazivala se od 1997. do 2003. godine.

Osim njena četiri lika Tinkija Vinkija, Poa, Dipsija i Lale, mnogi se još sećaju i bebe sunca koja se pojavljivala u baš svakoj epizodi. Nju je glumila Džes Smit, koja više nije beba, a ovih dana je objavila i da čeka bebu.

"Kada dvoje postanu troje", napisala je 28-godišnja Džes u objavi i fotografiji ultrazvuka koju je podelila na svom profilu na Instagramu.

Ona i njen partner Riki Lejtam u dugoj su i srećnoj vezi, a čestitke im pristižu sa svih strana.

"Beba Teletabis, čeka bebu", "Čestitamo!!! Imaćeš sopstvenu bebu sunce"", "Čestitamo, Džes, divne vesti", "Teletabis beba. Čestitamo! Ideja za dečju sobu - ti si moje sunce", komentarisali su njeni pratioci.



Teletabisi su debitovali na ekranima 1997. godine, a u centru radnje bila su četiri različito obojena lika. Brzo su postali fenomen pop kulture i osvojili više nagrada BAFTA tokom svog prikazivanja.

Džes se glumom danas ne bavi, ali je 2015. godine za BBC South East rekla da je slučajno dobila svoju ulogu u seriji.



"Mama me odvela u bolnicu na merenje kao vrlo malu, a bilo je to istog dana kada je producent kontaktirao bolnicu tražeći imena nasmejanih, veselih beba. Verujem da sam učestvovala na miniaudiciji pre nego što sam izabrana", izjavila je Džesika.

Ljudi joj i danas traže autograme, iako je priznala da je teško prepoznaju jer sada izgleda potpuno drugačije.



"Ne prepoznaju me odmah, ali kad nekome kažem ko sam, mogu da vide sličnost. Godinama mi traže fotografije i autograme", priznala je Džesika i dodala kako nimalo ne žali zbog uloge bebe sunca.

"Drago mi je što su me roditelji predložili za tu ulogu. To je odredilo veliki deo mog života i ne bih to želela da je bilo drugačije", zaključila je tada.

