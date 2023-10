NASA lansirala svemirsku letelicu do retkog metalnog asteroida - Psiha odletela na šestogodišnje putovanje (VIDEO)

Svemirska letelica američke agencije NASA pod nazivom Psiha odletela je danas na šestogodišnje putovanje do retkog asteroida prekrivenog metalom.

Ovo je prvo istraživanje jednog metalnog nebeskog tela, jer većina asteroida sastavljena je da od kamena ili leda, preneo je AP.

Naučnici veruju da su to možda oštećeni ostaci jezgra rane planete i da bi mogli da rasvetle nepristupačne centre Zemlje i drugih stenovitih planeta.

Spejseks je lansirao svemirski brod u oblačno jutarnje nebo iz NASA-inog svemirskog centra Kennedi.

Nazvana po asteroidu koji juri, Psiha bi trebalo da stigne do ogromnog objekta u obliku krompira 2029. godine.

Sat vremena kasnije, letelica se uspešno odvojila od gornjeg stepena rakete i otplutala.

Nakon decenija posete dalekim svetovima sačinjenih kamena, leda i gasa, NASA je odlučna da nastavi sa istraživanjem nebeskihi tela obloženih metalom.

Od devet do sada otkrivenih asteroida bogatih metalima, Psiha je najveći, koji kruži oko sunca u spoljašnjem delu glavnog asteroidnog pojasa između Marsa i Jupitera, zajedno sa milionima drugih svemirskih stena.

Otkriven je 1852. i dobio je ime po boginji duše iz grčke mitologije.