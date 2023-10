POJELA 48 OSTRIGA, RAČUN BIO PREKO 20.000 DINARA! Podelila snimak i pokušala da ponizi dečka, ali je RAZAPELI na mrežama zbog ovog

Tiktokerka pod korisničkim imenom EquanaB izazvala je puno komentara na društvenim mrežama nakon što je u videu opisala svoje iskustvo sa sastanka u jednom restoranu morske hrane u Atlanti gde nude tuce ostriga za 14.27 evra (15 dolara, tj. oko 1700 dinara).

Naručivala je tanjir za tanjirom i do kraja sastanka pojela ukupno 48 ostriga. "Kad je izašao četvrti, gledao me ludo, nije me bilo briga. Morala sam. Bilo je tako dobro", rekla je u videu. Njezin partner naručio je samo piće.

Kad je došao račun, on joj je, tvrdi tiktokerica, rekao da ide u WC. No nikad se nije vratio.



"Zašto je rekao da ide u kupatilo i nikada se nije vratio? Ja sam ga čekala. Prošlo je 10, 20, 30 minuta...", rekla je u videu.

Naposletku je sama platila račun koji je iznosio oko 175 evra (oko 20.500 dinara) i poslala svom partneru poruku. Napisala mu je kako je ludo pobeći zbog računa.

"Ponudio sam da te izvedem na piće, a ti si naručila svu tu hranu. Mogu ti vratiti iznos za piće", odgovorio joj je.

Njeni pratioci u komentarima su pisali da s jedne strane razumeju njenu narudžbinu jer ostrige izgledaju jako ukusno, ali drugi smatraju da je baš preterala i nisu je štedeli u komentarima, piše Index.

"Ne znam što je gore, 48 ostiga kao predjelo ili suludo mljackanje", " Doslovno je rekao možemo li se naći na piću, a onda si nastavila da ispijaš pola okeana", "Jedva sam slušao kako si mljackala, pa mogu zamisliti kako je zapravo bilo loše to gledati", "I ja bih pobegao i račun bi bio moja najmanja briga", neki su od komentara.

Autor: