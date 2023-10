ŽIVOT NAJBOGATIJEG SULTANA NA SVETU - Ima HAREM sa 100 žena koje menja sa SINOM, a ono što im rade u krevetu je JEZIVO!

Život najbogatijeg sultana na svetu, Hasanala Bolkiaha izgleda kao oličenje bluda i nemorala.

Monarhija je okončana u mnogim zemljama širom sveta, ali još uvek ima mnogo nacija u kojima je kralj na vlasti. Ova azijska država pod nazivom Brunej jedna je od njih kojom vlada sultan koji se zove Hasanal Bolkiah.

76-godišnji sultan Bruneja, Hasanal Bolkiah, rođen je 15. jula 1946. godine, kao sin sultana Omara Alija Sajfudija III. Sultan Omar Ali Saifuddien je imao 10 dece, šest ćerki i četiri sina, sa nekoliko žena, ali je od ranog detinjstva izabrao Bolkija da ga nasledi.

Hasanal Bolkiah se školovao privatno, a kasnije je pohađao instituciju Viktorija u Kuala Lumpuru, Malezija, i Kraljevsku vojnu akademiju u Sandherstu, Engleska. Od 2012. sultan ima pet sinova i sedam ćerki sa svoje tri žene.

Sultan Hasanal Bolkija iz Bruneja se ubraja među najbogatije sultane na svetu. Bio je najbogatiji čovek na svetu do 1980. Prema izveštaju Business Insidera, Hasanal Bolkiah ima imovinu veću od 14.700 kruna, a najveći izvor njegove zarade su rezerve nafte i prirodni gas.

Njegova palata je najveća privatna rezidencija na svetu sa 1.788 soba, 257 kupatila i klimatizovanih štala za 200 konja. Poseduje više od 7.000 automobila, uključujući neke od najluksuznijih svih vremena, a najveći je kolekcionar mercedesa na svetu.

Koliko novca za razbacivanje zapravo ima možda najbolje pokazuje podatak da je za svoj 50. rođendan pozvao Majkla Džeksona da zabavlja zvanice, a za tri koncerta iskeširao je 17 miliona dolara.

Ipak, dok se vladarska porodica dobro zabavlja, ovo ne važi za ostatak zemlje – na Bruneju je zabranjen alkohol, ne postoje diskoteke, noćni klubovi, a zabranjeno je i slavljenje Božića, čak i ukrašavanje izloga krajem godine! Malobrojnim hrišćanima dozvoljeno je da ga proslave u svoja četiri zida, ali bez javnih obeležja.

Nasuprot svim zakonima koje je doneo, sam sultan živeo je i živi ekstravagantno i raskalošno, a njegove godine bile su obojene skandalima i bahatošću.

Ljubavni život

Imao je tri žene, od kojih je prva njegova bliska rođaka, koja je radila kao stjuardesa i TV voditeljka. Ima ukupno 12-oro dece, a svoj raksošan način života preneo je i na sinove, koji ni u čemu ne zaostaju za ocem. Na primer princ Abdul Malika, njegov trećerođeni sin, oženio se 2015, a "Forbs" je ovo venčanje opisao kao "kraljevsko venčanje koje je pobedilo sva kraljevska venčanja". Trajalo je nedelju dana, a mladenci su na glavnoj ceremoniji bili ukrašeni u neobične kombinezone optočene draguljima, dok je mlada držala buket od dragulja i plemenitih metala umesto cveća.

Venčanje je trajalo 7 dana!

Još jedan od sultanovih sinova – princ Abdul Matina voli da se kupa u luksuzu i da to javno pokazuje. Važi za pravu Instagram senzaciju na kom ga prati više od milion ljudi, a on rado deli detalje sa papreno skupih putovanja i kači fotografije sa jahti, privatnih aviona ili dok igra polo.

Tu nije kraj – i princ Azim, sultanov drugi sin, poznat je po tome što organizuje ekstravagantne zabave sa slavnim gostima, uključujući Pamelu Anderson, Dženet Džekson i Maraju Keri.

No, sve njih, pa i samog sultana, zasenila je priča o njegovom bratu Džefriju. On je sredinom 90-ih bio ministar finansija, a zajedno sa bratom uživao je u čarima koje su im novac i moć pružale. Imali su sopstveni harem u palati, organizovali raskalašne žurke, a mediji su ih karakterisali kao "stalne saučesnike u hedonizmu". Džefri je išao dotle da je imao jahtu koju je nazvao "Si*e”, a dva manja broda krstio je imenima "Bradavica 1" i "Bradavica 2".

Ovaj idiličan bratski odnos srušio se kao kula od karata kada je otkriveno da je iz kraljevske riznice nestalo 16 miliona dolara, a sultan je za ovo optužio upravo Džefrija. On je negirao optužbe, ali je svakako lišen položaja i “osuđen” na izgnanstvo.

Daleko teže od pronevere novca, sultanu je pala činjenica da je Džefri izazvao skandal međunarodnih razmera, trajno narušivši pozitivnu sliku o Bruneju. Naime, iscurela su svedočanstva nekoliko devojaka o seksualnim navikama princa Džefrija, a to neminovno povlačilo i razotkrivanje sultanovih sklonosti.

Blud i razvrat

Bivša mis Kalifornije i Amerike Šenon Marketić 1997. otkrila je da je bila seksualna robinja na dvoru, u koju je prvobnitno došla da radi na promociji i marketingu za platu od 3.000 dolara dnevno. Sve se završilo tako što je u realnosti danonoćno bila na usluzi Džefriju, a otkrila je da je bila podvrgnuta ponižavajućem tretmanu i da je 32 dana bila zatvorena u sultanovoj palati.

Šenon je pokušala i da tuži sultana i princa pred američkim sudom, ali se to okončalo time što je braći odobren imunitet od zakonskog gonjenja, s obzirom da su šefoci država. U sudskim dokumentima stoji i da je Marketićeva svedočila da je pored nje bilo još od 30-100 žena u sultanovom haremu.

Marketićeva nije bila jedina koja je otvoreno progovorila o svojoj agoniji – posle nje se javio još čitav niz zapadnih lepotica koje su imale "angažman" u sultanatu, najčešće nesvesne toga gde zapravo odlaze.

Džilijen Loren napisala je i knjigu "Moj život u haremu", gde je iznela istinu o boravku u Bruneju. Ona je tamo stigla kada je imala samo 18 godina, a bila je raspologanju princu Džefriju sa još 40-ak drugih devojaka. Otkrila je da ju je posle godinu dana i nakon što je spavala sa njim više od stotinu puta, jednostavno "poklonio" sultanu koji je insistirao na tome da ga isključivo oralno zadovoljava.

"Prelistavao je časopise i govorio "Želim ovu ili onu ženu", a zatim ih poručivao. U haremu je bilo najviše devojaka sa Filipina od kojih su mnoge imale samo 15 godina. Bile su smeštene u Džefrijevu palatu i nisu smele da je napuštaju. Ludite od dosade", rekla je pre nekoliko godina Loren.

Odabrana je tek posle nekoliko meseci, a tada su je odvezli u drugu zgradu i zaključali.

"Prošla su četiri sata pre nego što se princ pojavio. Posle sek*a je legao pored mene na tri sekunde, pljesnuo me po zadnjici i rekao da je bilo dobro, ali da kasni na sastanak", piše Loren.

"On je lud i dekadentan. U to vreme mi je to bilo privlačno, njegovo samopouzdanje, harizma i neukrotivost", ispričala je Džilijen 2011. o princu Džefriju.

Na spisak žena sa ovakvim iskustvom upisala se i Plejboj zečica Rebeka Ferati, koja je Džefrija opisala kao "islamsku verziju Hju Hefnera" sa jednom razlikom – tom da nije imao pojma da organizuje dobre zabave.

Ono što je sigurno jeste da se sultanu Hasanalu bliži kraj, već je zašao u godine, a da će tron preuzeti neki od njegovih jednako ekscentričnih sinova. Da li će biti okrutni i licemerni kao i otac, ostaje da vidimo…

Autor: