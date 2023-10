'ŠTO JE ŽENI KRAĆA SUKNJA I POTPETICA VEĆA, TO JE NJEN ŽIVOT GORI' Zapazio je stručnjak za žensku psihologiju

Čuveni stručnjak za žensku psihologiju tvrdio je da postoji jasan znak da je žena nesrećna.

Erik Marija Remark (1898 - 1970) nemački književnik koji je ostao upamćen po svojim čuvenim delima ("Na zapadu ništa novo", "Tri ratna druga"), ali i po citatima. Imao je zanimljiv pogled na ljubav i svet, a takođe i na žene.

On je izneo zanimljivu teoriju o procesu starenja, te istakao da žena počinje da stari kada se na njoj primete dve stvari. Naime, on je tvrdio da žena počinje stariti kada počne skrivati svoje nedostatke, kao i svoje godine.

Takođe, osvrnuo se i na preteranu brigu o fizičkom izgledu, a poznato je da mnoge žene danas ulažu dosta u garderobu, kao i u fizički izgled, dok su zapravo iznutra prazne i nesrećne.

"Što je ženi kraća suknja i što su potpetice više, to je njen lični život gori", rekao je Erik M. Remark.

Žene koje isključivo stavljaju akcenat na fizički izgled, manje su privlačne muškarcima.

Oni ne žele dosadne žene koje nemaju izražene stavove, koje ne pokazuju svoje preferencije i ono što vole ili ne vole. To muškarce zapravo ne privlači. Markirana odeća, dobar parfem i savršena šminka mogu privući pažnju, ali to sve prolazi kao Pepeljugina transformacija nakon ponoći. Ono što je bitno je kakva ste osoba u tom trenutku, kakva je vaša duša i energija. To je ono što će privući muškarca - kada skinete sve maske i budete svoji, autentični.

