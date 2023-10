VAŽNO OTKRIĆE ARHEOLOGA - Pronađene dve MASOVNE GROBNICE KRSTAŠA IZ 13. VEKA

Arheolozi su pronašli dve masovne grobnice u Libanu u kojima su bili krstaši iz 13. veka. Ovo otkriće je važno jer ima jako malo fizičkih dokaza o bitkama iz krstaških ratova.

Vojnici su pronađeni u jarku u zamku Sidon u Libanu. Ukupno je bilo 25 vojnika čiji su skeletni ostaci imali veliki broj povreda od mačeva, buzdovana, toljaga i strela.

O životu i smrti krstaša, naša znanja potiču iz istorijskih tekstova. Iako su se ranija istraživanja fokusirala na ljudske ostatke sa nekropola iz perioda krstaša u Evropi i na Bliskom istoku, vrlo malo masovnih grobnica povezanih sa sukobima je identifikovano ili proučavano.

U studiji objavljenoj u časopisu PLoS ONE, tim međunarodnih istraživača detaljno je opisao svoje nalaze iz analiza ljudskih skeletnih ostataka, piše portal Sve o arheologiji.

Krstaši su prvi put zauzeli zamak Sidon 1110. godine, posle Prvog krstaškog rata. Međutim, u drugoj polovini 13. veka vojna snaga krstaša je slabila i oni su se borili da zadrže grad.

Kako su naučnici potvrdili da su to krastaši?

Skeletni ostaci su identifikovani kao krstaši na osnovu kopči za pojas koje su u evropskom stilu i krstaškog novca u grobovima. DNK i analize izotopa njihovih zuba dodatno su potvrdile da su neki od muškaraca rođeni u Evropi. Dok su drugi bili potomci doseljenika krstaša koji su migrirali u „Svetu zemlju“ i venčali se sa lokalnim stanovništvom.

