Grupa Il Divo četvrti put oduševila beogradsku publiku svojim nastupom! (FOTO)

Grupa Il Divo po četvrti put je oduševila beogradsku publiku svojim nastupom. Koncert se održao u Štark kao deo njihove ovogodišnje turneje pod nazivom "A New Day Tour".

Sastav čine tri tenora: Dejvid Miler (SAD), Sebastian Izambar (Francuska) i Urs Biler (Švajcarska), a na ovoj turneji su im se pridružili i gostujući američki bariton Stiven Labri.Ponosno slaveći 20 godina svoje karijere, Il Divo priprema novi album pod nazivom "XX", koji će biti objavljen u februaru 2024. Nažalost, njihov španski kolega, Karlos Marin, preminuo je u decembru 2021. od posledica korona virusa, pa je prethodna turneja bila posvećena ovom talentovanom umetniku.

Na koncertu im se pridružio i domaći gost Stefan Đoković, pijanista i operski pevač. Stefan je oduševio publiku izvodeći klavirske bravure, uključujući odlomak iz kantate "Carmina Burana" nemačkog kompozitora Karla Orfa, čuveno delo "Adagio", makedonsku tradicionalnu pesmu "Jovano, Jovanke", i mnoge druge kompozicije.

Il Divo su započeli svoj koncert sa pesmom "Musica", uz pratnju gudačkog ansambla, što je naišlo na veliko oduševljenje publike.Sebastijan Izanbar se odmah posle izvođenja pesme obratio publici i na srpskom jeziku: "Dobro veče, dame i gospodo!" Njegove reči naišle su na gromoglasan aplauz publike. Takođe, švajcarski tenor Urs Bril obratio se prisutnima na srpskom jeziku, ističući želju da publici pruže posebno veče koje će pamtiti.Il Divo su se predstavili raznovrsnim repertoarom, uključujući pesme poput "Passera" u operističkom stilu, kao i obradu čuvene balade "Wicked Game" američkog pevača Krisa Ajsaka pod nazivom "Melanchonia".

Osim toga, oduševili su publiku izvođenjem rok balade "Unchained Melody", popularne u izvedbama različitih umetnika, uključujući kralja rokenrola Elvisa Prislija i bend "The Righteous Brothers".Njihov repertoar je takođe uključivao hitove kao što su "Quizás, quizás, quizás", "Besame Mucho", "Feelings", i "Ain't No Mountain High Enough", među mnogim drugima.Dejvid Miler je podelio sa publikom da je prošla godina bila posvećena sećanju na Karlosa Marina, ali da su odlučili da nova turneja pod nazivom "A New Day Tour" označi novi početak. Žele da ponude publici pozitivan repertoar, pokazujući da idu napred u karijeri i muzičkoj fondaciji.Na repertoaru koncerta su se našle i pesme poput "Abrazame", "Adagio", "Ain't No Mountain High Enough", "Besame Mucho", "My Way", i mnoge druge, predstavljajući presek njihovih 20 godina na sceni.Il Divo su bili interaktivni s publikom, dozvoljavajući im da postavljaju pitanja i ispunjavaju muzičke želje. Dve srećne obožavateljke su čak izvele pesmu "Time to Say Goodbye", duet između Andrea Bočelija i Sare Brajtman.Njihov spektakularan nastup završen je antologijskom numerom "My Way" slavnog Frenka Sinatre.

Ovaj događaj nije samo koncert, već i društveni podvig. Zahvaljujući velikodušnim donatorima AlTA banci Generalli osiguranju, Big fashion kompaniji, Wiener Stadtische osiguranju, talenti iz muzičkih škola su dobili priliku da uživaju u ovom visoko kulturnom događaju. Dodatno, dve nadarene učenice su podelile scenu sa Il Divom, ostvarujući svoje snove pred hiljadama ljudi u Areni. Ovo veče je bilo prava fešta za muziku i umetnost, dokaz da muzika ima moć da spaja ljude i inspiriše nove generacije umetnika.

Autor: Pink.rs