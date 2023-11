UMRO ČUVENI SCENARISTA KRIMI SERIJA: Pre godinu dana napustila nas je i glavna junakinja njegove kultne TV PRIČE

Čuveni scenarista Piter S. Fišer umro je u 88. godini, danas u ustanovi za negu u Kaliforniji, rekao je njegov unuk Džejk Mekelart za The Hollywood Reporter. Vest o njegovoj smrti dolazi godinu dana nakon što je preminula glumica Andžela Lensburi (96) koja je igrala glavnu ulogu u TV priči "Murder, She Wrote", čiji je on bio koscenarista.

Piter S. Fišer pisao je scenarije za brojne serije, poput Columbo, Baretta i Ellery Queen. Nakon što je napustio Holivud počeo je da piše romane koji su se bavili misterijama ubistava.

Fišer je zajedno sa Ričardom Levinsonom i Viilijamom Linkom kreairao seriju "Murder, She Wrote". Producirao je 264 epizode CBS-ove serije koja je trajala 12 sezona od 1984. do 1996. ali je napustio ekipu nakon sedam sezona.

Napisao je scenario za skoro 30 epizoda, uključujući i pilot epizodu.

"Otišao sam nakon sedam godina jer nisam znao kako, kao pisac, da pronađem sveže ideje. Znao sam da možemo da ponovimo stare radnje na različitim lokacijama i različitim imenima i da bi gledanost izdržala, ali bilo bi mi dosadno i izgubili bismo pravu šansu", rekao je 2012. godine.

Andžela Lensburi je za ulogu u pomenutoj seriji bila čak 10 puta nominovana za Zlatni globus, osvojila je ovu nagradu četiri puta.

