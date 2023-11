'MAJSTORE, OTVORI VRATA' Zakasnila na let, pa trčala PO PISTI i mahala pilotu da je pusti U AVION! ŠOK SNIMAK (VIDEO)

Na aerodromu u australijskom gradu Kanbera u sredu je snimljena žena kako trči po pisti i zaustavlja se pred avionom Airbusa A320. U jednom trenutku počinje da maše zatečenoj posadi aviona koja se upravo pripremala za poletanje.

Svedoci navode da je žena očito zakasnila na let za Adelejd budući da je mahala pilotu. Čini se da se, s obzirom na to da je stajala ispod desnih vrata aviona, nadala da će se ona otvoriti. Jedan od svedoka, Denis Bilic, opisao je događaj kao "blagi haos", piše NZHerald.



Uhapšena je

Drugi navode da je "sreća što je pilot bio upozoren o tome šta se događa ili ju je sam uočio i ugasio motor aviona". Sajmon Hejls je bio u avionu i video šta se događa. Navodi da je putnica "očito propustila let i odlučila da još uvek može da ga uhvati".

Well, that's one way to walk the runway. 😬



A woman has been arrested following a bizarre security breach at Canberra Airport around 7.30pm last night.#9News pic.twitter.com/ylC7VFgUY2