GITARSKI SPEKTAKL '40 FINGERS' 8. NOVEMBRA U MTS DVORANI

Svetski gitarski fenomen “40 Fingers”, posle brojnih rasprodatih koncerata širom sveta, stiže i pred beogradsku publiku. Prvi samostalni koncert u Beogradu održaće 8. novembra u MTS Dvorani.

Publiku će povesti na muzičko putovanje izvodeći obrade kultnih pop i rock pesama svojom jedinstvenom fingerpicking tehnikom sviranja, po kojoj su postali poznati širom sveta. Pre dve godine su oduševili beogradsku publiku nastupom na Guitar Art festivalu, a sada će izvesti i nove orkestrirane aranžmane za četiri gitare koje su u međuvremenu stvarali.

Pred beogradski koncert poručuju da muzika ima moć da nas sve spoji u jednu veliku porodicu i dodaju: “Naš cilj je da donesemo radost i dobru energiju gde god idemo i da obradujemo ljude kada slušaju našu muziku ili kada prisustvuju našim koncertima. Kada neko na kraju naših nastupa dođe da nam kaže da su se zabavili i da su na dva sata zaboravili na sve probleme sveta i ostale njihove misli, onda smatramo da smo uradili dobar posao.”

Iako su samo pet godina na svetskoj muzičkoj sceni, od pojavljivanja su privukli pažnju i dobili podršku brojnih svetskih muzičara čije su hitove obradili. Njihove obrade i jedinstveni aranžmani imaju preko 90 miliona pregleda, a njihovi obožavaoci su i muzičke zvezde čija su dela obradili i specifičnim aranžmanima omogućili da ih publika doživi na novi način. U svom repertoaru nemaju žanrovskih ograničenja, te na scenama širom sveta sviraju gitarske aranžmane pesama od Queen-a do Tota, od Dire Straits do Erika Kleptona, od Astora Pjacole do Beatles-a.