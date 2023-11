PIKASOVA SLIKA PRODATA ZA 140 MILIONA: U Londonu kupljeno najskuplje delo u 2023. godini, a danas na akuciji jedan naš slikar

Slika Pabla Pikasa "Žena sa satom" iz 1932. prodata je na aukciji za 139,4 miliona dolara, saopštili su iz kuće Sotbi.

"Remek-delo Pabla Pikasa prodato je za 139,4 miliona dolara, postavši tako drugo najvrednije delo ovog umetnika ikada prodato na aukciji i najvrednije ove godine“, navodi se u saopštenju aukcijske kuće na društvenoj mreži X.

Početna cena slike bila je 120 miliona dolara.

Na platnu je prikazana Pikasova muza Mari-Terez Valter, navodi BBC.

U poznatoj kući danas je na aukciji i jedan naš slikar Paja Jovanović. Slika našeg slikara "Bašibozuk" dostigla je cenu od 100.000 evra.

U opisu slike navedeno je da su "Arnauti ili bašibozuci" pripadnici neregularnih pešadijskih i konjičkih vojnih snaga osmanske vojske.

