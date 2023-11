FOTKE IVANKE TRAMP PREPLAVILE INTERNET: Ljudi ne mogu da dođu sebi zbog BIZARNOG DETALJA - Ovo su svi TEK SAD primetili (FOTO)

Ćerka bivšeg predsednika SAD, Donalda Trampa, Ivanka Tramp, ove nedelje je svedočila na suđenju svom ocu, a njene fotografije sa suda proširile su se društvenim mrežama zbog jednog poprilično bizarnog razloga.

Naime, mnogi su sada primetili da Ivanka ima neobično dugačak vrat, što je podstaklo i brojne šale na njen račun.



"Čini li se samo meni ili Ivanka Tramp ima ekstra dugačak vrat? Nije fotošopirano ni uređivano", objavio je jedan korisnik društvene mreže X, nekadašnjeg Tvitera.

Is it me, or does Ivanka Trump have an extra long neck? Not photoshopped or doctored. pic.twitter.com/26fyFyzMap — Charles Halcmb (@CharlesHalcmb) 09. новембар 2023.



"Sad sam video koliki je vrat Ivanke Tramp i više to ne mogu da ne vidim", "Duži je od njenog pamćenja", "Izgleda kao žirafa", još su neki od komentara.



Očekivano, bilo je i onih koji su se poigrali u fotošopu i dodatno izdužili njen vrat, a uporedili su je i s Pinokijem.

Now I've seen how long Ivanka Trump's neck is, I can't unsee it. pic.twitter.com/GGpLbHGs7A — Top B 🇬🇧 🇺🇦🇹🇼🇵🇸 (@BriocheWindows) 09. новембар 2023.



"Kad Ivanka laže, umesto nosa, raste joj vrat", jedan je od smešnijih komentara.



Inače, kao i njena braća Donald Tramp Džunior i Erik Tramp, koji su svedočili prošle nedelje, Ivanka Tramp nastojala je da se distancira od dvosmislenih metoda procene vrednosti imovine koje je sudija već ocenio prevarom. Njeno svedočenje trajalo je gotovo četiri sata, a strani mediji navode kako se sve što je rekla može sažeti u tri reči, koje glase: "Ne sećam se."

When Ivanka Trump lies, her neck gets longer instead of her nose pic.twitter.com/rAmMKStFtj — @trumpyvideo (@TrumpyVideo) 09. новембар 2023.

