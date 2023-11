IZGUBLJENA U SVEMIRU Astronautkinje ostale bez TORBE, može se videti i dvogledom (FOTO, VIDEO)

Torba sa alatom koje su izgubile astronautkinje NASA Jasmin Mogbeli i Loral O'Hara, može se videti u svemiru čak i dvogledom.

Mogbeli i O'Hara izgubile su torbu dok su popravljale Međunarodnu svetsku stanicu (MSS) u svemiru 1. novembra, preneo je "Gardijan".

- Tokom popravke, jedna torba sa alatom je izgubljena. Torba je uočena pomoću spoljnih kamera ali će, pošto je procenjeno da ne predstavlja rizik po stanicu, najverovatnije ostati da pluta u svemiru i da se zajedno sa stanicom okreće oko Zemlje - naveli su iz Nase.

Belu svetlucavu torbu već su primetili astronomi iz različitih delova Zemlje, jer se može videti čak i dvogledom.

Japanski astronaut Satoši Furukava spazio je torbu prošle nedelje dok je preletala iznad planine Fudži.

Objekat će ostati u Zemljinoj orbiti nekoliko meseci, a zatim će izgoreti po ponovnom ulasku u atmosferu.

