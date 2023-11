TOKOM POPRAVKE U SVEMIRU TORBA SA ALATOM NESTALA! Sad 'pluta' u vasioni oko Zemlje, može se videti dvogledom, a evo šta će se dogoditi sa njom (VIDEO)

Procenjeno da ne predstavlja rizik po stanicu.

Sad "pluta" u vasioni oko Zemlje, može se videti dvogledom, a evo šta će se dogoditi sa njom (VIDEO)Foto: shutterstockTorba sa alatom koje su izgubile astronautkinje NASA Jasmin Mogbeli i Loral O'Hara, može se videti u svemiru čak i dvogledom.

Mogbeli i O'Hara izgubile su torbu dok su popravljale Međunarodnu svetsku stanicu (ISS) u svemiru 1. novembra, preneo je "Gardijan".

- Tokom popravke, jedna torba sa alatom je izgubljena. Torba je uočena pomoću spoljnih kamera ali će, pošto je procenjeno da ne predstavlja rizik po stanicu, najverovatnije ostati da ‘pluta’ u svemiru i da se zajedno sa stanicom okreće oko Zemlje - naveli su iz Nase.

