PO SVAKU CENU HTEO TU DA PRESPAVA, IZAŠAO BLED I PRESTRAVLJEN: Ovu tajnu NAPOLEON nikad nije OTKRIO, a promenila je SVET

Napoleon Bonaparta je proveo u avgustu 1799. godine jednu noć u Velikoj piramidi u Gizi i nakon nje više ništa nije bilo isto. Neki kažu da je upravo ona promenila tok istorije, te da je čuveni vojskovođa posle nekoliko sati provedenih u ovom impozantnom zdanju povukao odlučujuće poteze koje su umnogome uticali na njegovu sudbinu.

Ali, šta se, zapravo, tada dogodilo?

Ako pogledamo unazad u istoriju, otkrićemo da je na leto 1798. godine više od trideset hiljada francuskih vojnika došlo u Egipat pod komandom generala Bonaparte. Njegov službeni zadatak je bio da oslobodi zemlju Nila od turske vladavine duge tri veka i da blokira slobodne plovidbe Engleza sa njihovim istočnim kolonijama.

Međutim, mladi Napoleon je uradio nešto što nijedna druga osoba nikada nije uradila: uzeo je sa sobom više od stotinu naučnika iz svih oblasti da prouče, zapišu i kopiraju sve što mogu iz zemlje faraona.

Hramovi, grobnice, mumije, tuneli, raskošna blaga i svete piramide su otkrivale svetu fascinantnu istoriju. U stvari, to je bila Napoleonova ekspedicija, koja je bila vojna koliko i naučna kada je Evropski kontinent ponovo otkrio izgubljeno blago drevnog Egipta, pa čak i našao ključ koji je dozvolio celom svetu da razume šta su drevni Egipćani zapisali pre više hiljada godina.

Dok je jedan od Napoleonovih vojnika kopao rov oko srednjovekovne tvrđave Rašid, slučajno je našao jedan od najvažnijih drevnih egipatskih predmeta u istoriji: Roseta kamen, koji je pomogao naučnicima da konačno odgonetnu egipatske hijeroglife.

Roseta kamen je zapisan u tri verzije: hijeroglifima, narodnim jezikom i na grčkom. U grčkim zapisima su istraživači konačno mogli pronaći jednakost u hijeroglifima i ustanoviti neku vrstu koda za čitanje drevnih egipatskih tekstova. Međutim, Napoleonova kampanja u Egipat je takođe bila duhovni pohod u zemlju koja je poremetila maštu velikih likova istorije.

Kao i mnogi njegovi savremenici, Napoleona je privukla orijentalna egzotika i čitanje tadašnjeg veoma popularnog rada, "Put u Egipat i Siriju" od Konstantina Volnija, objavljenog 1787. godine, u kojem su ispričane brojne misterije civilizacije ovog područja.

Tokom svoje kampanje, Napoleon je otputovao u Svetu Zemlju i suočio se sa turskom vojskom i slučajno ostao jednu noć u Nazaretu. To putovanje se dogodilo 14. aprila 1799. godine. U avgustu iste godine, Napoleon se vratio u Kairo i odlučio da će spavati u Velikoj piramidi u Gizi.

Bio je u pratnji do Kraljevih odaja, kojoj se u to vreme teško pristupalo - do nje je vodio mali prolaz koji nije dostizao ni metar i po visine. Dodatno je stvar komplikovao nedostatak svetlosti koje nekoliko baklji nije moglo da reši.

Kraljeve odaje se nalaze unutar piramide i to je pravougaona prostorija sa oko 10 metara dužine i 5 metara širine, formirana granitnim pločama, zidovima i glatkim plafonom. Potpuno je bez ukrasa, i sadrži samo prazan granitni sarkofag bez ikakvih oznaka, deponovan tamo u toku izgradnje piramide, jer je prevelik da prođe kroz prolaze.

Veliki Napoleon je proveo oko sedam sati unutar Velike piramide i baš u zoru je izašao iz piramide bled i uplašen. Kada ga je nekoliko njegovih najodanijih ljudi pitalo šta se dogodilo unutar piramide, Napoleon je odgovorio: "Čak i kada bih vam rekao, ne biste mi verovali."

Veruje se da je noć koju je Napoleon proveo unutar Velike piramide zauvek promenila njegov život. Iako se u Francusku vratio poražen, politički gledano Napoleon je ostvario velike pobede u narednim mesecima. Uspeo je da okonča vladu Francuske revolucije i inicirao Konzulat kao lider.

Prema pisanju Pitera Tompkinsa u njegovom klasiku "Tajne Velike piramide", Bonaparta je želeo da bude ostavljen na miru u Kraljevskim odajama, kao Aleksandar Veliki pre njega. Opsednut tokom svoje karijere sa drugim ključnim istorijskim ličnostima, Napoleon je pokušao da nadmaši stope osvajača Aleksandra Velikog i rimskog generala Julija Cezara, koji su navodno takođe proveli noć u odajama, dok su bili u potrazi za većom svrhom.

Nažalost, sve što je Napoleon doživeo i video između zidova Kraljevskih odaja je tajna koju je odneo u grob.

Bezbroj legendi je formirano na iskustvu Napoleona, uključujući i onu koja sugeriše da je Napoleon imao neku vrstu vizije gde je video sebe kao najvećeg cara koji je ikada živeo na planeti.

Velika piramida u Gizi je sama po sebi mistično mesto. Doživljavanje noći sam unutar piramide je nezamislivo osećanje, piše webtribune.rs. Provesti noć unutar ove impozantne mase kamena je za većinu ljudi potpuno nerealna ideja. Posle nekog vremena, jednostavna činjenica disanja mora da napravi strašnu buku.

Međutim, kao što je već pomenuto, Napoleon Bonaparta nije bio jedini "ludak" koji se na to usudio. Mnogi tragači za uzbuđenjem koji su želeli da se zaključaju u kraljevskoj grobnici tamo dožive "faraonske vibracije."

Govoreći o Velikoj piramidi, poznati okultista Alister Krouli je u svojoj biografiji napisao sledeće: "Kraljevske odaje su bile sjajne kao najsvetlija tropska mesečina. Jedna prljava žuta sveća je bila kao bogohuljenje, i ugasio sam je. (…) Ujutru je ta astralna svetlost potpuno nestala, a jedini zvuk koji se mogao čuti bilo je podrhtavanje slepih miševa..."

Drugi su, međutim, takođe prijavili čudne vizije dok su boravili unutar Velike piramide. Tako je 1930. godine, britanski spiritualista Paul Brunton takođe opisao čudne stvari koje su se desile tokom njegovog kratkog boravka u Kraljevskim odajama. On je rekao da je bio "napadnut vizijama neprijateljskih stvorenja i okružen pojavama grotesknih i demonskih oblika".

Misteriozna elektromagnetna svojstva unutar Kraljevskih odaja su empirijska. Jednom prilikom, jedan od posetilaca koji je ušao u piramidu je dobio mali električni šok kada je pio vodu iz metalne čaše. Pored toga, istraživači su takođe izjavili da su baterije njihovih kamera i istraživačke opreme bile neobjašnjivo iscrpljene dok su boravili unutar piramide.

