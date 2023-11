PODIGLA JE STARI PARKET, A ONO ŠTO JE PRONAŠLA ISPOD JE ŠOKANTNO - Htela da renovira kuću, nije ni slutila šta će je dočekati (FOTO)

Jedna Australijanka podelila je svoje bizarno otkriće pošto je odlučila da renovira kuću i ukloni stari parket.

Njene fotografije izazvale su zgražavanje ljudi i niz pitanja. Ona je potražila odgovor na Fejsbuku, a mnogi su istakli da ih prizor podseća na TV seriju “Čudnije stvari” (Stranger Things).

Naime, ispod starog parketa ukazale su se “crne mreže” koje izgledaju kao da su izašle iz nekog horor filma.

Žena je priznala da se “uplašila” i da ne zna o čemu se radi, prenosi Daily Star.

Brojni korisnici su pokušali da odgonetnu enigmu, ali nisu došli do konačnog zaključka. Većina veruje da je reč o miceliji (vegetativno telo gljiva koje se sastoji iz tankih niti, prim.aut).

When the found footage movie gets interesting: https://t.co/o1bcmDPEP2