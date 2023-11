GODINAMA VEROVALA DA DRŽI IKONU NA ZIDU - Onda je usledio otkriće zbog kojeg se cela država DIGLA NA NOGE

Slika Ismevanje Hrista firentinskog slikara Čeni di Pepa Čimbuea (1240 – 1302) pronađena je u kući jedne starije žene u gradu Kompijen 2019. Ona je držala retko umetničko delo – za koje je mislila da je grčka verska ikona – u svojoj kuhinji.

Vlasnica dela nije znala odakle potiče slika dimenzija 24 sa 20 centimetara, naveo je Žerom Monkuki, stručnjak za umetnine od koga je zatražena procena pronađenog dela posle njenog otkrića 2019. godine.

Cimabue - Christ Mocked

An elderly woman unaware of the importance of a long-lost painting in her kitchen has become a multi-millionaire after the artwork was sold at auction for €24m (£20.7m). pic.twitter.com/EXRY0POREq