ŠTA JE APSURDNO U IMENU ULICE NIKOLE TESLE U VRŠCU: Naučnik izumeo dvosmernu struju, a njegov sokak - jednosmeran

Ulica Nikole Tesle u Vršcu, koja sa svojih 500 metara dužine spada u najfrekventnije kratke saobraćajnice u gradu, specifična je po jednom detalju, koji mnogi Vrščani nisu primetili. Većim delom ona je jednosmerna, što je pomalo apsurdno, ako se uzme u obzir da je nazvana po naučniku koji je izumeo – dvosmernu struju.

O tome se, međutim, nije vodilo računa 1962. godine, kada se odlučivalo o izmenama naziva gradskih ulica. To i ne čudi, jer je u to vreme najbitnije bilo koje ulice nazvati po Titu i njegovim saborcima. Po pravilu, to su uvek bile centralne saobraćajnice, dok su ostalim velikanima sramežljivo dodeljivane sporedne, takoreći nevažne ulice.

Tako je i veliki Tesla dobio jedan mali sokak, koji povezuje Ruski park sa Trgom Nikole Pašića. U donjem delu on je jednosmeran, a u gornjem, gde se asfalt širi, saobraćaj se odvija u dva smera.



Pre Tesle, ova kratka ulica imala je još tri imena. Od 1857. do 1922. zvala se Poštanska, s obzirom na to da se u njoj, na uglu sa današnjom ulicom Danila Ilića, nalazila prva vršačka pošta. U dva navrata nosila je i ime po Svetom Savi – Svetosavska se zvala od 1922. do 1941. i od 1944. do 1962. godine. U međuvremenu, tri godine je bila Ulica Adama Milera-Gutenbruna, istaknutog nemačkog kulturnog radnika, koji se borio za očuvanje nemačke kulture u Banatu.

Za ovu ulicu je specifično i to što se na njenom samom početku nalazi tzv. drajšpic – kuća na uglu, od koje se račvaju dve ulice. Sa njene desne strane je Teslina, a sa leve Ulica Gavrila Principa, koja je takođe jednosmerna, ali u suprotnom smeru. Nekada je na tom mestu bila radionica poznatog limara Getmana, a danas je to moderan stambeni objekat.

