ZA SVE KOJI SU IMALI DILEME! Da li feministkinje mrze muškarce? Istraživači proučavali oko 10.000 žena i konačno imaju odgovor

„Feministkinje mrze muškarce“, to je jedna od glavnih tvrdnji koja se ponavlja kad god se raspravlja o borcima za ženska prava. Međutim, ta tvrdnja nije tačna, pokazalo je istraživanje naučnika sa Univerziteta u Sariju, u Britaniji, u kome je učestvovalo oko 10.000 učesnika. Istraživanje je vodila dr Ejf Hopkins-Dojl sa tog univeziteta i to kako bi ispitala tačnost stereotipa o feministkinjama.

- Decenijama feministički pokret uporno prati percepcija da je on „antimuški“, i da feministkinje mrze muškarce. Ovaj mit o mizandriji se koristi da se delegimitizuje i diskredituje ceo pokret, kao i da se obeshrabe žene u priključivanju, ali i ohrabre muškarci da mu se suprotstave, nekad i nasilno – navela je dr Hopkins-Dojl u saopštenju.

Feminizam je doveo do impresivnog napretka za žene i devojčice, dodaje ona, ali i za muškarce i dečake, pa je razumevanje stereotipa o mizandriji važno za javnu debatu.

- Ljudi bi trebalo da stvaraju mišljenje na osnovu tačnih informacija, a ne na osnovu netačnih mitova. Ispitujući mnogo različitih grupa ljudi, različitim metodama i u različitim nacionalnim kontekstima, koristili smo metaanlalizu naših podataka i otkrili smo veoma malo dokaza za mit o mizandriji da feministkinje imaju negativne stavove o muškarcima – rekla je ona.

Da bi ispitali ovaj mit, istraživači su sproveli pet individualnih ispitivanja sa 9.799 učesnica iz devet zemalja - Britanije, Italije, SAD, Poljske, Kine, Indije, Japana, Južne Koreje i Tajvana. Proveravali su stavove feministkinja i žena koje nisu feministkinje. Nakon analiza utvrđeno je da ne postoji razlika u stavovima ove dve grupe prema muškarcima.

Kako se navodi, uprkos ovim otkrićima, istraživači su otkrili da stereotip o tome da feminstkinje mrze muškarce postoji kod mnogih grupa, pa da su čak i same feministkinje imale pogrešnu procenu i potcenile su pozitivan podsvesni odnos feministkinja prema muškarcima.



- Upoređenju sa ženama koje nisu feministkinje, feministkinje vide muškarce kao veću pretnju po dostojanstvo i dobrobit žena. Toj e povezano sa manje pozitivnim stavom o muškarcima. Međutim, one takođe smatraju da su muškarci i žene slični, što je dovelo do pozitivnih stavova. Feministkinje mogu da ne vole pogrešno ponašanje prema ženama u patrijarhatu, a da ne mrze muškarce – rekla je dr Hopkins-Dojl za Dejli mejl.

