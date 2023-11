POSLE SMRTI SUPRUGE SAZNAO BOLNU ISTINU O NJOJ: Bili u braku 45 godina, a kad je umrla otkrio je nešto što ga je potpuno SLOMILO

S godinama bračni partneri sve više počinju da liče jedno na drugo, pa se i ne kaže džaba “srodna duša”. Toliko dobro poznajemo drugu osobu da verujemo da ne postoji nijedna tajna među nama. Ipak, to je opovrgnuo jedan čovek koji je podelio svoju priču sa javnošću.

Naime, njegova supruga Sju je preminula sa 73 godine od raka dojke i, iako su proveli 45 godina zajedno, do tog trenutka je verovao da je odlično poznaje.



Mislio je da ne postoji deo o njoj koji ne poznaje, sve dok nije otkrio dnevnike.

Nekoliko dan po njenoj smrti, izvukao je fotografiju s njihovog venčanja iz daleke 1973. godine.

- Upoznali smo 10 meseci pre nastanka te fotografije, i to u trenutku kada se ona razvodila od muža sa kojim ima jednu ćerku dok je druga bila na putu – rekao je ovaj čovek, prenosi “Huff Post”.

Teško je podneo odlazak supruge, a kako bi lakše to prevazišao, on je počeo da čita iskustva drugih. U jednom trenutku je saznao da, iako su delili sve, neke tajne je Sju zaključavala i nije delila ni sa kim. To je saznao kada je otkrio istražujući kuću i otkrio njene dnevnike. Tada je uočio da je imala tajne, a srce mu se slomilo jer je u jednom od dnevnika pročitao rečenicu:

- Mislim da ga mrzim.

Ta rečenica se odnosila na njega. Nikada nije saznao da nije bila srećna zbog njihovog preseljenja u Pitsburg, dosadile su joj promene, a ona mu to nikad nije rekla. Ne zna zašto to nije rekla naglas, jer sada kada vrati film, oseća da su njegove potrebe bile iznad njenih, ali to sve zarad dobrobiti cele porodice.

Vreme je da on krene dalje i cela okolina mu pomaže u tome.

