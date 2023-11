ŽOZEFINA JE IZLUĐIVALA NAPOLENA U KREVETU: Stručnjak otkriva šta podrazumeva 'CIK-CAK' intimna tehnika kojom se služila

Njihove avanture iz spavaće sobe se prepričavaju i danas a stručnjak za intimne odnose pojasnio sve.

Napoleon Bonaparta i Žozsefina su imali fatalnu ljubav i strastvenu vezu čije su se avanture iz spavaće sobe prepričavale među istoričarima. Ovaj istorijski odnos je bio prepun intriga koje i dan danas privlače veliku paznju.

Napoleon je bio jedan od najmoćnijih i najuticajnijih državnika istorije. Važio je za najveštijeg vojskovođu i stratega ikada, kao i za najkontroverznijeg vladara. Pored vladarskih veština koje je neosporno posedovao, nije se mogao pohvaliti svojim fizičkim izgledom. Bio je zdepast, neuredan i delovao je veoma zapušteno.

Takav izgled nije ga činio poželjnim muškarcem, ali je ipak uspeo da oženi omiljenu ženu u društvu, udovicu aristokrate Aleksandra de Boarnea. Žozefinu je bio glas "lake žene" koja uživa u luksuzu i prema tome i traži sve bogatije i bogatije ljubavnike.

Ono što posebno privlači pažnju je Žozefinina čuvena 'cik-cak' tehnika kojom je umela da raspameti svog dragog u krevetu.

Zbog njenog metoda zadovoljavanja partnera francuski vojni komandant bi često ostajao zbunjen i čeznuo za svojom dragom u spavaćoj sobi čak i posle njihovog razvoda. Međutim, šta to tačno podrazumeva njena posebna metoda, ostaje potpuna misterija.

Međutim, novinari Dejli Mejla zasukali su rukave, kontaktirali britanskog stručnjaka za intimne odnose, Trejsi Koks i zajedno sa njom pokušali da reše staro pitanje o tome kako je tehnika 'cik-cak' uspevala da zagreje revolucionarnog lidera.

Napoleon je bio naivan i neiskusan kada je u pitanju suprotni pol, a navodno je izgubio nevinost u pariskom bordelu, iako su mu za to bila potrebna četiri pokušaja.

Kada je upoznao fatalnu Žozefinu, koja je bila šest godina starija od njega, uvukla ga je u svet čulnog zadovoljstva, uključujući i pomenutu intimnu tehniku. Istoričari su se trudili da shvate šta bi to ova tehnika mogla da podrazumeva, a Koks je sada konačno ponudila konkretne odgovore.

"To mora da bude povezano sa oralnim seksom", rekla je ona za Femail. Tvrdi da bi imalo više smisla da je Napoleon primenio ovu metodu na Žozefinu, jer "kada koristite jezik na cik-cak način to znači da stimulišete sve oblasti klitorisa, umesto da se fokusirate na samo jednu tačku", smatra ona. Međutim, ovaj metod se takođe može primeniti obrnuto.

"Možda je to uradila dok mu je pružala oralni seks, prelazeći jezikom preko najosetljivijeg dela muškog polnog organa, kako bi se uverila da cilja frenulum", pojašnjava Koks.

Žozefina je pre njega bila udata za vikonta Aleksandra de Boharnaisa i imali su dvoje dece, iako to svakako nije bila ljubavna veza s obzirom na to da je ona svojevremeno izjavila da ga je otac naterao da je oženi. Njen suprug Aleksandar je na kraju pogubljen na giljotini za vreme Jakobinske diktature, ali je Žozefina spasena kada je Robespjer zbačen sa vlasti.

Međutim, njen opstanak je imao svojih prednosti i vratio ju je na društvenu scenu, jer su aristokrate uživale plodove svoje slobode. Tada je upoznala Pola Barasa, visokog vojnog komandanta, koji je pripremao svog štićenika, vojnog oficira Napoleona Bonapartu, za vlast. Baras je imao veoma lošu reputaciju morala, a pričalo se da je čak bio intiman sa Žozefinom, pre nego što je postala Napoleonova žena. Takođe se pričalo da je ona zapravo molila Barasa da mladom Napoleonu da prvu važnu vojnu komandu, u pohodu na Italiju.

Kada je Baras upoznao Žozefinu sa Napoleonom, ubedila je mladića da mu se duboko divi, a on joj je potpuno verovao i veoma se zaljubio. Kada su prvi put imali intimne odnose 1975. godine, napisao joj je pismo u sedam sati ujutru:

"Probudio sam se pun tebe. Sećanje na jučerašnje opojno veče nije dalo odmor mojim čulima. Slatka i neuporediva Žozefina... Sa tvojih usana i srca osećam plamen koji me peče. Vidimo se za tri sata. Do tada, mio dolce amore, šaljem ti hiljade poljubaca, ali nemoj da me ljubiš, jer su mi tvoji poljupci zapalili dušu."

Njihovo venčanje je bilo skromno, a odigralo se dva dana pre nego što je Napoleon otišao da osvoji Italiju u martu 1796. godine, čime je ona postala prva carica Francuske.

Veza im je bila veoma burna, a 1809. godine usledilo je razvod na njen zahtev, pošto nije mogla da mu rodi naslednika. Nakon toga se 1810. oženio se Mari-Luiz iz Austrije, i sa njom je dobio sina Napoleona II, koji će posle Napoleonove abdikacije 1815. nakratko postati car Napoleon II. Mari-Luiz je napustila Napoleon 1814. , prenosi Jutarnji.hr

