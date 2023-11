OVO JE NAJVEĆE GROBLJE NA SVETU! ZEMLJA MRTVI: U njemu ima više tela nego što Hrvatska ima stanovnika (FOTO, VIDEO)

Preko šest miliona pokojnika pokopano je na najvećem groblju na svetu - groblju Vadi al-Salam u svetom gradu Nadžafu u Iraku. Na tom mestu se nalaze posmrtni ostaci proroka, aristokrata i naučnika.

Kako piše britanski "San", gledano iz vazduha, Vadi al-Salam podseća na grad jer su grobnice nagurane jedna na drugu. Uz to, groblje se proteže na šest kvadratnih kilometara. Groblje zauzima 13 posto površine grada Nadžafa. Na njemu ima više tela nego što stanovnika imaju Norveška, Finska, Danska i Hrvatska.

Never have I cried as much as entering Wadi Al-Salam. The world largest cemetery containing roughly 5 million bodies. In sha Allah soon. pic.twitter.com/NTw7JtJKnY