Mapa iz bronzanog doba krije putokaze do NEOTKRIVENIH BLAGA drevnog sveta

Kamena ploča, poznatija i kao najstarija mapa Evrope, stara je 4.000 godina i može da pomogne arheolozima da pronađu neotkrivena blaga iz drevnog sveta.

Kamena ploča Sen Belek (fr. Saint Belec) je 2021. godine proglašena za najstariju mapu Evrope iz ranog bronzanog doba (2150-1600), nakon detaljnih analiza.

Pronađena je 1900. godine u velikom tumulu u Francuskoj. Velika kamena stena bila je ugravirana zagonetnim natpisima.

Najstarija mapa Evrope

Nakon više milenijuma arheolozi otkrivaju njene tajne i veruju da sada mogu da je upotrebe da lociraju drevna nalazišta.

„Korišćenje mape za pokušaj pronalaženja arheoloških nalazišta je odličan pristup. Nikada ne radimo tako“, rekao je Ivan Pejler, profesor na Univerzitetu Zapadne Bretanje, piše Phys.org, a prenosi Sve o arheologiji.

Drevna mesta se češće otkrivaju uz pomoć sofisticiranih metoda i tehnologija, odnosno uz pomoć georadara, fotografija iz vazduha, starih fotografija, obilaska terena ili nakon zaštitinih arheoloških istraživanja

