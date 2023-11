ZEMLJU POGODIO MISTERIOZAN ZRAK IZ SVEMIRA: Čestica ogromne energije stigla iz PRAZNINE, naučnici u šoku: Šta se dođavola dešava?

Istraživačka grupa otkrila je kosmički zrak ultra visoke energije za koji se čini da nema jasno poreklo.

Astronomi su zbunjeni činjenicom da je zrak naizgled stigao iz praktično potpune praznine u svemiru.

Nazvan po japanskoj boginji sunca Amaterasu, radi se o jednom od kosmičkih zraka najveće energije ikada otkrivenih, prema naučnicima.

Amaterasu čestica ima energiju veću od 240 eksa-elektron volti (EeV) i nalazi se na drugom mestu u zabeleženoj istoriji posle čestice „Oh moj Bože“, još jednog kosmičkog zraka ultra visoke energije koji je detektovan 1991. godine, sa 320 EeV energije.

Poreklo čestice je nepoznato, ali stručnjaci veruju da ih mogu stvoriti samo najmoćniji nebeski događaji - veći od eksplozije zvezde.

Tošihiro Fudži, vanredni profesor na Univerzitetu Osaka Metropolitan u Japanu, rekao je da je mislio da je greška kada je prvi put otkrio česticu.

- Pokazao je energetski nivo bez presedana u poslednje tri decenije - rekao je on.

Džon Metjuz, profesor istraživanja na odeljenju za fiziku i astronomiju Univerziteta Juta, objašnjava da u tom području nije bilo ničega dovoljno visoke energije da bi proizvelo događaj.

Činilo se da izlazi iz Lokalne praznine, prazne oblasti svemira koja se graniči sa galaksijom Mlečni put.

- Trebalo bi da budete u mogućnosti da pokažete odakle dolaze na nebu - rekao je profesor Metjuz.

Detektovanje kosmičkih zraka je deo svakodnevne radne rutine astronoma širom sveta.

Sunce emituje tokove energetskih čestica koje teleskopi identifikuju kao "buku".

Ovi tokovi klasifikovani su kao kosmički zraci "niske" energije“.

Međutim, kosmički zraci ultra visoke energije (UHECR) su potpuno drugačija stvar. Otkrivanje UHECR-a je pojava koja se dešava izuzetno retko i izaziva mnogo pretpostavki.

Istraživači su i dalje su podeljeni oko korena ovog fenomena jer ništa u našoj galaksiji nema toliku snagu da ga proizvede.

Sličan zrak otkriven je u eksperimentu 1991. godine.

Čestica koja je tada analizirana, nazvana "Oh moj Bože" imala je više energije nego što se teoretski može zamisliti za kosmičke zrake koji putuju do Zemlje iz drugih galaksija. Jednostavno rečeno, takva čestica ne bi trebalo ni da postoji.

Nije poznato kakva je to čestica bila, ali većina kosmičkih zraka su protoni.

- Ali u slučaju čestice "Oh moj Bože" i ove nove čestice, vi pratite njenu putanju do njenog izvora i nema ničega dovoljno visoke energije da bi je proizvelo. To je misterija ovoga - šta se dođavola dešava? - rekao je Džon Metjuz.

Otkriće je još više zbunjujuće jer je, navodno, zrak došao iz skoro prazne oblasti dubokog svemira. Veruje se da crne rupe, eksplozije gama zraka i aktivna galaktička jezgra imaju neke veze sa ovakvim zracima, ali se o tome još vode diskusije.

Autor: