ŠOK OTKRIĆE?! U uzorku prikupljenom tokom poslednje posete Mesecu naučnici tek sad pronašli vodonik

Nova analiza uzoraka prikupljenih sa Meseca tokom programa Apolo, i to tokom poslednje misije 1972. godine, otkrila je da u njima postoji vodonik.

Ovo otkriće napravljeno posle više od pola veka nakon prikupljanja uzoraka pokazuje da bi budući astronauti mogli na lunarnoj površini da vade vodonik i koriste ga za raketno gorivo, ali i održavanje života, piše LiveScience.

Solarni vetrovi i udari kometa

Istraživači Pomorske istraživačke laboratorije (NRL) SAD, kojima je NASA predala lunarne uzorke na analizu, objavili su da su otkrili vodonik u uzorku 79221. Veruje se da su ga stvorili solarni vetrovi, kao i udari kometa.

- Vodonik ima potencijal da bude resurs koji može da se koristi na lunarnoj površini kada tamo budemo imali redovne ili stalne instalacije. Lociranje ovog resursa i njegovo prikupljanje na Mesecu biće neverovatno značajno za svemirska istraživanja – rekla je Ketrin Berdžes, geolog NRL i glavni autor studije, u saopštenju.

Prema ranijim procenama NASA, lansiranje boce vode na Mesec košta nekoliko hiljada dolara. Zbog toga bi, za smanjivanje troškova, bilo dobro da može da se koristi lunarni led kao voda potrebna za život astronauta, dok bi vodonik i kiseonik, nakon razbijanja molekula vode, mogli da se koriste i kao raketno gorivo. Osim toga, dodaju, led sa Meseca bio bi koristan i za odlazak na druge svetove poput Marsa.

