DANAS JE VAŽNO VEČE ZA SVE PRAVOSLAVCE: Veroučitelj Nikola objašnjava šta treba da uradite pred sutrašnji početak Božićnog posta!

Božićni post počinje sutra, 28. novembra i traje 40 dana do 7. janura, zaključno sa Badnjim danom, čime se pravoslavni vernici pripremaju za praznovanje rođenja Isusa Hrista. Božićni post ima dva bitna aspekta, telesni i duhovni, a nijedan od njih ne smemo zanemariti. Prema pravilima posta, telesni post, odnosno uzdržavanje od hrane životinjskog porekla, nema koristi za vernike ako nije povezan sa duhovnim. Veroučitelj Nikola Mihajlović je za čitaoce Srećne Republike to posebno istakao.

- Tokom godine imamo četiri posta, osim Božićnog, tu je i Vaskršnji, Petrovdanski post i Gospojinski. Kruna svakog posta nije samo taj telesni deo, tačnije uzdržavanje od hrane, već i onaj duhovni, gde je ključni deo da sam post obuhvati i molitvu, ispovesti i redovan odlazak u crkvu. Kod nas se sve svodi više na taj deo koji je vezan za samo uzdržavanje od hrane, ali duhovni deo je bitniji. Nije poenta da čovek ceo post posti na vodi, ako ne poštuje neke druge stvari. U tom slučaju post gubi samu suštinu. Ja volim da kažem da mi ne živimo samo u teoriji pravoslavne vere, već i u samoj praksi. Mi svojim delima treba da pokažemo kako treba da žive pravoslavni hrišćani - istakao je Mihajlović.

Veroučitelj Nikola je rekao da se dobročinstvo uči od malih nogu, a dobra dela su mila Bogu.

- Deca treba od malena da se uče, da recimo skupljaju novac da kupe užinu detetu koje nema za to mogućnosti, jer se to još tada uči. Uzdržavanje od hrane i duhovna dobra dela, ispovest, molitva i odlazak na bogosluženja u hramove, predstavljaju jedan ključni deo sjedinjenja sa Gospodom. Uzdržanje od hrane i duhovno približavanje Gospodu ide jedno uz drugo i ne bi ih trebalo razdvajati - objasnio je on.



Da li će neko postiti ceo post ili njegov deo, to je na samom čoveku da odluči, ali najbolje je posavetovati se sa lokalnim sveštenikom.

- Postoje ljudi koji su bolesni, tu su i deca, trudnice ili ljudi koji mnogo rade i svima njima bi trebalo prilagoditi post. Generalno ljudi koji su zdravi, tačnije koji mogu da poste ceo post, onda to treba i da urade. Ono što je ključno je da u celom trajanju posta ne jedemo meso, jaja i slično. Ulje je dozvoljeno svim danima, sem sredom i petkom, budući da se tih dana tokom posta posti na vodi, a vino možete da pijete vikendom. Riba može da se jede subotom i nedeljom. Takođe riba može da se jede i na praznik Vavedenje presvete Bogorodice, čak i ako taj praznik padne u sredu ili petak. Poslednja nedelja pred Božićni post je posebno bitna. Tada se srožije posti, znači bez konzumiranja ribe i po mogućstvu se sprema samo na vodi - objašnjava veroučitelj Nikola.

Dan koji prethodi početku Božićnog posta je današnji, a poznat je u narodu kao Božićne poklade.

- To je poslednji dan pred početak posta kada ljudi jedu svu hranu, tako da je danas priprema, a ljudi se duhovno i telesno pripremaju za sutrašnji početak posta. Ukoliko su pojedini u svađi i ne govore sa nekim, danas je idealan dan da se oni pomire i da smireni duhovno krenu u početak posta - objasnio je veroučitelj.

Božićni post je jedan od najlepših postova, posebno kako ih deca doživljavaju, zbog same simbolike praznika.

- Mi zapravo u radosti dočekujemo rođenje Gospoda Isusa Hrista. Simbolika ovog posta je i u prožimanju sa ostalim praznicima, koji nas čekaju u narednom periodu. Osim rođenja Hristovog koji je centralni deo samog Božićnog posta, imamo i praznike koji mu prethode, Detinjce, Oce i Materice. To su praznici koji su posvećeni deci, očevima i majkama i u svim krajevima Srbije ima veoma lepih običaja, a simbolika je u okupljanju porodice i u vrednovanju tih uloga koje svako od nas ima - zaključio je Mihajlović.

