USRED SAHRANE IZ SUZA PRASNULI U SMEH: Dok su spuštali sanduk u raku čuli su glas, a onda nisu mogli da se ZAUSTAVE (VIDEO)

Šej Bredli iz Irske želeo je da prijateljima i porodici olakša svoju sahranu, te je za života napravio snimak koji je pušten u trenutku dok su kovčeg s njegovim posmrtnim ostacima spuštali u raku.



Ovaj Irac je godinu dana pre svoje smrti napravio duhovit snimak i tražio da se pusti pre nego što zakopaju sanduk.



"Hej, pustite me napolje. Je*eno ću umreti ovde. Šta radi ovde ovaj prokleti sveštenik, pustite me napolje", čuje se na snimku koji je Šej napravio pre svoje smrti, a koji je pušten u trenutku njegovog pokopa.

Prijatelji i porodica koji su došli da ga isprate na večni počinak smejali su se dok su ga ispraćali u večnu kuću, a snimak je završio na društvenim mrežama.

Inače, Šej Bredli je ovaj snimak napravio jer je znao da će izgubiti borbu s teškom bolešću, te je želeo da svoju sahranu izrežira tako što će se njegovi bliski ljudi na njoj smejati kao što su se s njim smejali dok je bio živ. Nije želeo suze.

Snimak koji je zabeležen pre nekoliko godina postao je ponovo viralan na društvenoj mreži X sa preko sedam miliona pregleda.

An Irishman had the last laugh at his funeral with a gag from beyond the grave that had mourners in tears of laughter. Shay Bradley organized the recording that was done in one take, over a year before the funeral to be played after his coffin was lowered to the ground pic.twitter.com/iWbVjpHewd