ZEMLJA 14. DECEMBRA PROLAZI KROZ METEORIDNI POTOK GEMINIDA! Simonović: Ove pojave nisu opasne, one su lepe. Meteori se posmatraju ležeći, tako da se obuhvati što veći deo neba (VIDEO)

Zemlja će 14. decembra proći kroz najgušći deo meteoridnog potoka, koji se zove Geminida, a to je periodična godišnja pojava.

Branko Zvezdar Simonović, popularizator astronomije, rekao je da je u pitanju jedna redovna periodična pojava koja se zove meteorski roj Perseida.

- To znači da nam tih večeri, to je pojava koja traje relativno dugo krenuće ranije i završiće se posle toga, ali će svoj vrhunac doživeti 14. decembra. Tada ćemo imati pojačanu pojavu zvezda padalica, kako ih znamo u narodnu, odnosno meteora - rekao je Simonović i dodao:

- Meteori nastaju tako da kada se kometa kreće po sunčevom sistemu, ona ostavlja mrvice iza sebe, trošeći svoj materijal. Ako je kometa presekla zemljinu putanju, zemlja će jednom godišnje prolaziti kroz taj roj čestica i otuda naziv meteorski roj. Sudarajući se sa tim česticama one upadaju u zemljinu atmosferu i na visini do nekih 120 kilometara one se, uslovno rečeno, zapale i onda taj svetli trak mi vidimo, i zovemo meteor.

Simović dodaje da će u slučaju Geminida one će svoj kraj imati znatno niže, do nekih 40 kilometara.

- Ove pojave nisu opasne, one su lepe. Meteori se posmatraju ležeći, tako da se obuhvati što veći deo neba. Naravno, potrebno je i znati gde gledati... Ko poznaje sazvežđe blizaci, po kojem su dobili naziv, može da obrati pažnju na taj deo neba - rekao je Simonović.