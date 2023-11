OVO SU PRAVILA BOŽIĆNOG POSTA KOJE MORATE DA ZNATE! Đakon za Kurir TV: Sredom i petkom moramo drugačije da pripremamo hranu

Božićni post počeo je danas i trajaće narednih 40 dana. Pravoslavni vernici se ovim postom pripremaju za praznovanje rođenja Isusa Hrista. Đakon Nemanja Radovanović gostovao je u emisiji Puls Srbije gde je govorio o Božićnom postu.

- Mi u toku jedne godine imamo četiri posta da bi nas stalno podsjećali. Čovek danas zbog različitih obaveza, brzine života i tako dalje, jednostavno zaboravi nekada svoj put, pa je tu upravo pozda nas podseti kakvim to načinom života mi treba da živimo. Zato što mnogi ljudi se tada upravo sete da treba da pročitaju neku knjigu koja govori o tim nekim duhovnim načelima vere. I zbog toga je upravo i dobro i to da se stalno podsećamo - naveo je đakon.

Potom je naveo i pravila kojih se moramo pridržavati tokom posta.

- Postoje neka pravila u toku posta koje se tiču kako to treba od početka do kraja da radite. Ono što je važno za Božićni post, on nije izuzetno strog. Najstrožiji je Vaskršnji post. Božićni post je mnogo blaži u odnosu na Vaskršnji post i zato treba voditi u stvari računa da u toku posta izbegavamo hranu životinskog porekla. Sa druge strane takođe postoji pravilo koje kaže da sredom i petkom, u toku čitavog posta, treba da vodimo računa da hranu koju pripremamo, koja nije životinjskog porekla, tako što ćemo je kuvati. Pripremaćemo je na vodi. Ostalih dana mi možemo da koristimo hranu koja takođe nije životinskog porekla pripremajući je na ulju, kako god želimo i tako dalje. Ali to su ta neka osnovna pravila kojim trebamo da se vodimo - rekao je đakon.

Dotakao se i praznika Vavedenje i Badnjeg dana.

- Takođe, naravno, i u toku samog posta važan je i taj detalj da na praznik Vavedenje takođe možemo koristiti ribu, pripremati hranu na ulju. Takođe ono što i naš narod slabo poznaje, ali zbog svojih mogućnosti ne može drugačije da uradi, na Badnje veče, tj. na Badnji dan kada treba da se posti, tada se posti čitav dan pripremajući hranu na vodi. Ali naravno, zbog mogućnosti kakve su u našem narodu, narod to poštuje kako želi - rekao je đakon i dodao:



- Danas, za razliku od nekada, imate crkvu na razdaljinama od 2 do 3 km i možete doći u bilo koju crkvu da se posavetujete sa sveštenikom i da vas sveštenik vodi upravo kroz sam post. I da se naravno ne bojite da će vas bilo ko osuđivati ili što slično, sveštenik je tu da zajedno sa vama radi na vašem duhovnom uzdizanju.

