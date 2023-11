SADAM HUSEIN JE OŽENIO SVOJU SESTRU IZ BIZARNOG RAZLOGA: Da je znala šta je čeka, ona ne bi pristala na ugovoreni brak

O ljubavnom životu Sadama Huseina bilo je zabranjeno da se govori, ali je tokom godina stvorio "kolekciju" žena, brojnih supruga i ljubavnica

Prošle godine je snimljen film "Ples sa đavolom", neispričana priča o iračkom diktatoru Sadamu Huseinu. Portret paranoične i brutalne ličnosti čoveka koji je koristio ubistvo, silovanje i neverovatno mučenje da eliminiše svakoga koga je smatrao neprijateljem. Husein je bio prvi lider koji je upotrebio hemijsko oružje protiv sopstvenog naroda, a tokom svoje vladavine ubio je više muslimana nego bilo ko drugi na svetu, prenose poljski mediji. Dokumentarac prikazuje Sadama i njegovu porodicu onakvima kakvi su zaista bili. Međutim, uglavnom se fokusira na užas njegove vladavine, otkrivajući publici svet mračnih poslova, seksualnih orgija i zastrašujućeg mučenja.

Na kartama istorije, Sadam Husein upisan je kao okrutan diktator odgovoran za ratne zločine. On je doveo do najkrvavijeg rata na Bliskom istoku, kao i do smrti 180.000 Kurda.

Od Sadamove prve žene su svi strepeli

Za nekadašnjeg iračkog lidera Sadama Huseina čuo je ceo svet, ali malo toga se zna o njegovoj prvoj ženi Sadžidi Talfahi.

Oko nje su kružile brojne glasine, pa je teško utvrditi šta je istina, a šta ne. Jedna od tačnih informacija je da su njen brak sa Sadamom ugovorili njihovi roditelji, dok su njih dvoje još bili deca. Osim toga, Sadžidin otac je bio Sadamov ujak po majci, tako da nisu bili samo supružnici, već i bliski rođaci. Bio je cilj da se bogatstvo ne rasipa mimo okvira porodice.

Venčali su se 1963. godine i imali su petoro dece. Sadžida je pre udaje radila kao učiteljica, ali je svakako dosta napredovala na društvenoj lestvici pogotovo kada je postala prva dama.

Nosila je garderobu poznatih dizajnera, skupoceni nakit i volela je da farba izrazito crnu kosu u plavu boju. Žena koja je imala priliku da je upozna, kazala je da je Sadžida želela da ima svetliju boju kože, tako da je nosila toliko pudera "kao da je neko prosuo brašno na njeno lice".

Trgovci u Bagdadu su navodno strepeli od njenih poseta prodavnicama, jer nikada nije htela da plati ceo iznos, a priče koje su kružile, kažu da je bila nemilosrdna baš kao i njen muž.

Međutim, Sadžidu je napustio zbog ljubavnice Samice koju je oženio. Sadžida nije tako lako prihvatila da je zamenjena drugom ženom. Jedan njen brat, a samim tim i Sadamov rođak, javno je negodovao zbog te afere, ali je ubrzo ućutkan. Poginuo je u helikopterskoj nesreći, pod nerazjašnjenim okolnostima.

Sadžida je svoj luksuzni život napustila 2003. godine, pred sam početak invazije, ali ne zna se tačno gde je boravila. Pretpostavlja se da je otišla u Katar.

Naredne godine, 2004, unajmila je tim od dvadesetak advokata da brane njenog muža od optužbi za ratne zločine, ali je već 2005. taj tim raspušten. Ubrzo se zajedno sa kćerkom Ragad našla na lsiti najtraženijih ljudi u Iraku jer su finansirale sunitske pobunjenike.

Oženio je ljubavnicu

Sadam Husein se u javnosti predstavljao kao uzoran muž i otac, ali brojne ljubavnice su se smenjivale u njegovom životu. Jedna od njih, Samira Šabandar, na kraju mu je postala i žena.

"Kada bi se razljutio, noge su mi klecale. Bio je sposoban na sve, najmanja reč ili gest bi ga izbacio iz ravnoteže", sećala se godinama kasnije Samira Šabandar, tajna žena iračkog diktatora Sadama Huseina, koji je pogubljen pre 15 godina.

Prošlo je 15 godina od smrti Sadama Huseina, koji je osuđen od strane iračkog Nacionalnog suda nepravosnažnom presudom na smrtnu kaznu vešanjem na vešalima.

Tokom godina stvorio je "kolekciju" žena, brojnih supruga i ljubavnica, koje se sećaju da je bio izuzetno pažljiv i darivao ih poklonima. Barem na početku, jer kasnije bi se otkrivao njegov temperament. Bio je sposoban da izvuče pištolj i pucati u plafon jer ne može da sluša ljubavnicu koja se žali.

Jedna od njegovih žena, Parisoula Lampsos, sećala ga se godinama kasnije kao ljubavnika kog je mogla da pokrene samo Vijagra, s kojim je bila iz straha.

Sejao je strah u Iraku tokom decenija, od 1979. do 2003. bio je predsednik zemlje. Vreme njegove vlasti obeleženo je tiranijom i sveprisutnom smrću u Iraku. Bio je odgovoran za kampanju iračke vlade protiv iračkih Kurda. Husein je takođe započeo rat sa Iranom, koji je upisan kao jedan od najkrvavijih sukoba na Bliskom istoku. 2006. godine iračke vlasti proglasile su ga krivim za vođenje do masakra 148 šiita. Za svoje zločine osuđen je na smrt vešanjem. Egzekucija je izvršena 30. decembra 2006. godine.

Mansia Kazer upoznala je Sadama Huseina kada je imala samo 15 godina, a već sa 17 postala je njegova tajna žena. Tokom 10 godina ljudi su je ogovarali iza njenih leđa da je devojka, ljubavnica ili osoba koja dovodi Huseinu žene.

"Pripadaš meni. Umrećeš ovde, u Bagdadu"

Sadam Husein je početkom osamdesetih godina posetio malo iračko selo Al Hatr, odakle potiče Mansia Kazer. "Bio je zgodan mladić", sećala se žena u razgovoru sa Associated Press 2003. godine.

"Išla sam u šetnju s još nekoliko drugih učenica, a on je rekao svom obezbeđenju da nas pozove", dodala je i priznala da mu je stisnula ruku i pozdravila se s njim. Kasnije je Husein navodno rekao da ga je osvojila njena direktnost i hrabrost. A ona je bila ponosna što ju je izdvojio među svim tim devojkama koje je smatrala lepšim od sebe.

Naredio joj je da zakune da će održavati njihov brak u tajnosti.

"Nije želeo da to bude nešto sramotno ili da ljudi kažu da me silovao", rekla je Kazer. "To je bilo tajno venčanje, ali ko zna? Moglo je biti hiljade takvih devojaka kao ja koje su mu zapale za oko i odlučio je da ih mora imati", razmišljala je godinama kasnije.

Grkinja Parisoula Lampsos, žena koja je godinama kasnije otkrila da je bila ljubavnica Huseina tokom tri decenije, smatrala se delom njegove "kolekcije" žena: četiri zvanične supruge i još pet ljubavnica. "Pripadaš meni. Umrećeš ovde, u Bagdadu. Ako pogledaš drugog, ubiću te", navodno joj je govorio Sadam.

Seanse mučenje neprijatelja

Mlada Mansia Kazer imala je sve: novac, automobil, nakit. Husein joj nikada nije uskraćivao ništa, kao ni njegovim drugim ženama koje su takođe bile obasipane poklonima. Tokom njihovog braka od 1985. do 1995. godine, Kazer je živela u vili u Bagdadu. Kada bi Saddam bio tamo, voleo je da sluša radio - arapsku muziku ili programe u kojima su Irakljani žalili nad životom.

"On je bio prvi muškarac u mom životu koga sam upoznala, ali počela sam gubiti poverenje u njega. Bilo je trenutaka kada se više nisam osećala sigurnom pored njega", sećala se Kazer, dodajući da je njegov temperament bio zastrašujući.

"Sve dok on živi, bojaću se"

Kazer, dajući intervju 2003. godine, strahovala je da će Sadam, koji je tada još bio živ, ili neki od njegovih pristalica pokušati da je kazne zbog izjava koje je davala. "Sve dok on živi, bojaću se", govorila je Associated Press-u. Njena bojazan bila je opravdana, Husein nije oklevao čak ni da izvrši ubistvo pred članovima svoje porodice, jednom je čak pokušao da ubije svog sina. Kada je Kazerin brat 1995. godine pobegao u Jordan sa zetom Sadamom Huseinom Kamelom al-Mađidom, diktator ju je predao njenoj porodici i odrekao se nje: "Nikada ga više nisam videla. Nikada mi se više nije obratio", rekla je.

Husein Kamil i njegov brat pobegli su u Jordan sa planovima da svrgnu lidera. Na kraju su bili namamljeni natrag u Irak i ubijeni po nalogu Sadama.

Vremenom, Husajnov urođeni sumnjičav odnos pretvarao se u opsesivnu maniju, sve češće je podsećao: "Šta god pokušaš učiniti, odmah ću saznati." Žena je samo klimala glavom, jer je videla šta je radio drugima kako bi ih kaznio: "Sadam, ne mora nikoga prisiljavati na ništa", rekla je. "Jednostavno se plašiš reći ne... Bila sam s njim jer sam ga se plašila", priznala je.

