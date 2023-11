BIZARNO! Pobegao iz aviona: Nepoznati putnik iskočio kroz izlaz za hitne slučajeve, uhapšen na pisti

Putnik na letu broj 3172 kompanije Southwest Airlines iz Nju Orleansa ka Atlanti uhapšen je na Međunarodnom aerodromu Luis Armstrong (MSY) nakon bizarnog pokušaja begstva.

Prema izveštaju lokalne kancelarije šerifa u Džefersonu (JPSO) avion Southwest Airlines je još bio parkiran na terminalu kada je, pre nego što je avion krenuo da taksira ka uzletištu, muškarac afro-američkog porekla u panici pobegao kroz izlaz za hitne slučajeve (emergency exit) smeštenom kod krila!

Muškarac je prebačen u bolnicu na psihijatrijsku procenu, a njegov identitet nije otkriven.

Kao i uvek u ovakvim slučajevima, dalju istragu preuzeće federalne vlasti, javlja na svom portalu magazin Newsweek.

"Pohvaljujemo našu posadu i zemaljsko osoblje zbog brze i efikasne reakcije, a putnicima se izvinjavamo zbog neprijatnosti", saopštila je press-služba kompanije Southwest Airlines.

Zbog ovog bizarnog incidenta u kom, srećom, nije bilo povređenih, let iz Nju Orleansa do Atlante je kasnio nešto više od dva i po sata, navodi internet stranica View From The Wing

Sličan incident dogodio se u julu 2021. godine, kada je putnik na letu kompanije American Airlines iz Šarlota za Baltimor iskočio iz izlaza za hitne slučajeve i na pistu na Međunarodnom aerodromu Šarlot Daglas (CLT) nakon što je avion, koji je kasnio dva sata, otkazan. I tada je putnik uhapšen u brzoj akciji i poslat na posmatranje.

Protekli vikend bio je jedan od najopterećenijih u avio-saobraćaju u Sjedinjenim Američkim Državama zbog velikih popusta koji su avio-kompanije davale svojim korisnicama na Dan zahvalnosti.