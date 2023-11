POP-PUNK KRALJICA AVRIL LAVINJ PO PRVI PUT NASTUPA U REGIONU, NA LETO U PULSKOJ ARENI

Avril Lavinj ušla je u istoriju, obarala rekorde i dosledno krčila svoj put kao jedna od najuticajnijih pevačica poslednjih 20 godina, a sada konačno po prvi put nastupa u regionu - 17. juna 2024. u pulskoj Areni!

Avril Lavinj, kraljica pop-punk žanra, jedna od najuticajnijih ženskih glasova svoje generacije, po prvi put nastupa na našim prostorima i to 17. juna 2024. u pulskoj Areni. Avril Lavinj je u poslednjih 20 godina ispisala istoriju, obarala rekorde i dosledno krčila svoj put kao beskompromisna sila u muzici. U Hrvatsku dolazi na talasima uspeha svog najnovijeg studijskog albuma Love Sux s kojim se vratila ranim punk korenima i otvorila još jedno, možda i najhrabrije poglavlje njene bogate karijere.

Osim što je prodala 40 miliona albuma širom sveta, zabeležila je osam nominacija za nagradu Gremi u kategorijama kao što su “Najbolji novi izvođač” i “Pesma godine” te osvojila osam Džuno nagrada, te po jednu MTV muzičku nagradu i BRIT muzičku nagradu. Zaslužila je mesto u Top 10 na Bilboardovoj top listi “Best of the 2000s” i drži Ginisov svetski rekord kao “najmlađa solo izvođačica na vrhu britanske top liste”, dok je “Girlfriend” postao prvi muzički video koji je dosegao 100 miliona pregleda na YouTube-u.

AVRIL LAVIGNE - GIRLFRIEND

Ova Kanađanka u svet muzike je ušla već sa 16 godina, kada je potpisala prvi ugovor s izdavačkom kućom, da bi već sa 17 objavila prvi album Let Go (2002.) koji je sa 16 miliona prodatih primeraka postao najprodavaniji kanadski album, te osmi najprodavaniji 21. veka. Album je iznedrio legendarne hitove poput "Complicated", "Sk8er Boi" i “I’m With You” koji su poharali svetske top liste, porušili rekorde i doneli Avril mnogobrojne nominacije. Ništa više nije moglo zaustaviti mladu devojku buntovnog stava, punk skate izgleda, koja stvara pesme brzih rifova, pamtljivih melodija i s tekstovima sa kojima se mladi mogu poistovetiti. Nakon Let Go Avril je osigurala trostruko platinasto izdanje za album Under My Skin (2004.), dvostruko platinasto izdanje za The Best Damn Thing (2007.), zlatno izdanje za Goodbye Lullaby (2011.) i zlatno izdanje za Avril Lavigne (2013.) i Head Above Water (2019.).

U 2022. godini Avril se vratila u studio i svojim punk korenima i objavila album Love Sux kome ne manjka ništa od njene mladalačke energije s početka 2000-tih. Album je dobio mnoštvo pozitivnih kritika, postavši njen najbolje ocenjeni album do danas. Kao gosti na Love Sux albumu pojavljuju se Machine Gun Kelly, Blackbear, Yungblud, Mark Hoppus iz Blink-182, te Travis Baker kao jedan od producenata albuma i vlasnik izdavačke kuće DTA Records koja je album i objavila. Baker gostuje i u spotu za prvi singl “Bite Me”, koji je otkrio kako se nekadašnja pop-punk princeza pretvorila u pravu pop-punk kraljicu koja suvereno i dalje drži svoj tron.

AVRIL LAVIGNE - BITE ME

Ulaznice za debitantski koncert Avril Lavigne u prodaji su od petka 1. decembra u 10 časova, a mogu se kupiti putem Eventim.hr online. Cene ulaznica kreću se od 65 do 150 EUR.