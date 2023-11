UŠAO U PRODAVNICU DA KUPI TORTU, PA OSVOJIO 33 MILIONA - Čoveku se život promenio u sekundi! Ono što je posle uradio mnoge je šokiralo

Pjer Riše iz Montreala je prošlog meseca na lutriji osvojio 33 miliona evra. Igrao je lutriju slučajno, otkrili su iz uprave.

Menadžer lutrije otkrio da je muškarac od 60 godina zapravo došao da uzme tortu koja je bila na rasprodaji.

Iako je želeo da kupi desert po povoljnoj ceni, na kraju je odlučio da popuni srećku.

- Otišao sam da igram i tražio dve karte na šalteru i to je bilo to. Koštalo me je deset dolara - otkrio je Ričer.

Na kraju su njegova žena i ćerka shvatile da je dobio na lutriji. Kada su mu rekli, nije imao posebne reakcije. Odlučio je da neće menjati stil života, već da će nastaviti da radi.

- Osećam se isto kao i pre. Za mene se ništa nije promenilo – naglasio je pobednik, koji inače radi kao vozač u jednoj ugostiteljskoj firmi.

Jutro posle pobede došao je na posao u 4:30.

- Jednostavno ne mogu da ih ostavim jer bez mene isporuka nije moguća - naglasio je Ričer za CTV Nevs.

Prema Loto Kvebeku, bakalnica koja je prodala dobitni listić dobila je proviziju od jedan odsto, što je oko 334.000 evra.

Ričer je rekao za CTV Nevs da mu je sada cilj da kupi novu kuću i auto i pruži svojoj porodici odmor.

- Nisam tip osobe koja ide na odmor, pa ću ih pustiti bez mene - rekao je medijima, prenosi Usa Today.

