Crna Gora predstavila ponudu za zimu

Novogodisnji praznici uz Lepu Brenu, Dina Merlina, Aca Pejvovica, Severinu, Bijelo Dugme, Zeljka Joksimovica...

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore, zajedno sa lokalnim turističkim organizacijama, realizuje intenzivnu promociju u Srbiji.

Tom prilikom PR NTO CG Milena Vujovic jer porucila da pored odlicnog programa tokom novogodisnjih praznika, goste ocekuje odlicna ponuda skijalista sa izuzetno konkurentnim cijenama i vrhunskim hotelskim brednovima.

"Sigurni smo da će sve to privući veliki broj gostiju iz Srbije, koji su tokom prvih devet mjeseci u kolektivnom smještaju ostvarili 800.000 noćenja i oko 165.000 dolazaka, što znači da smo imali rast od oko 60 odsto kada je riječ o dolascima i noćenjima. Obogacena ponuda, dobri programi i odlicni aranzmani opravdace povjerenje gostiju iz Srbije“



U organizaciji lokalne turističke organizacije Herceg Novi, 28. novembra uprilčen je prijem za medije i zvanice iz javnog života na kojem je predstavljena ponuda za predstojeće mjesece.

Predstavnica TO Herceg Novi, Natalija Terzic je poručila je da sve one koji se odluce da posjete Hecreg Novi ocekuje nezapamcen provod.

"Uveče, 31. decembra kao predgrupa nastupa pop-rok sastav Ničim izazvan, nakon čega će na scenu zakoračiti Bijelo dugme, uz Gorana Bregovića, Alena i Tifu, i naravno Orkestar za svadbe i sahrane. Za reprizu Nove godine, na velikoj bini u Igalu, gdje se odvija kompletan program, hitovima će nas oduševiti grupa Novi Fosili, uz Sanju, Marinka i Zeca, nakon čega slijedi veliki koncert Miroslava Ilića uz pratnju orkestra Miše Mijatovića.“

Druge lokalne turisticke organizacije upoznale su prisutne sa bogatim programima u okviru kojih ce tokom novogodisnjih praznika nastupiti Lepa Brena, Severina, Dino Merlin, Aco Pejovic, Haris Dzinovic, Zeljko Joksimovic, Marija Serifovic Van Gogh, Toni Cetinski i brojne druge zvijezde.

