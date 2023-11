ALBANAC PREVARIO LUTRIJU ZA 25 MILIONA DOLARA: Neverovatna priča Đonaja koji je sada iza rešetaka!

Opsednutost brojevima: Kako je Viktor Đonaj postao milioner, a onda završio u zatvoru.

Viktor Đonaj je bio čovek čija je opsesija brojevima dovela do neverovatnih uspeha, ali i katastrofalnih posledica. Od malih nogu, Đonaj je pokazivao interesovanje za brojeve, a to ga je kasnije dovelo do osvajanja više od 1.000 pogodaka na lutriji i ukupno skoro 30 miliona dolara. Međutim, njegova opsednutost brojevima dovela ga je do gubitka razuma i velikih finansijskih problema.

Od agenta nekretnina do milionskih dobitaka



Đonaj je započeo karijeru kao agent za nekretnine i brzo postao poznat po svojoj hrabrosti i sklonosti ka riziku. Njegova opsesija brojevima ponovo se javila kada je počeo da posećuje bar Tiramisu i igra keno, što ga je podstaklo da razvije aplikaciju za predviđanje dobitnih brojeva. Iako je osvojio značajne svote novca, Đonaj je ubrzo počeo da troši velike sume na listiće za lutriju, a njegove metode su postale neuspešne.

Pad u dugove i kriminalne radnje



Nakon nekoliko uspešnih dobitaka, Đonaj je počeo da troši ogromne sume novca na lutriju, a njegova opsednutost brojevima prerasla je u psihozu.

Pokušavao je da prikupi novac za nastavak igranja lutrije baveći se sumnjivim poslovima, a njegova zavisnost od kockanja dovela ga je do milionskih dugova. Đonaj se na kraju našao u ćorsokaku i suočio se sa tužbama i optužbama za prevaru, što ga je na kraju dovelo do hapšenja i osude na zatvorsku kaznu.

