Na TikToku osvanuli snimci GTA 6 igre - Da li je dete zaposlenog u Rockstar Games odgovorno?!

Nedavno su se na TikToku pojavili kratki video snimci koji tvrde da daju "prvi pogled na GTA 6", što je izazvalo burne reakcije u gejming zajednici.

Video materijali, objavljeni na nalogu @i_see_in_4k, prikazuju delove navodne mape igre Grand Theft Auto 6. Ovaj događaj usledio je nakon što je Rockstar Games u petak najavio da će prvi zvanični trejler za ovu dugo iščekivanu igru biti objavljen sutra, 5. decembra.

Međutim, GTABase, sajt posvećen gejming novostima, koji IGN navodi kao "jedan od pouzdanijih izvora informacija o Rockstar igrama", izvestio je da su ovi "procureli" snimci možda delo sina jednog od zaposlenih u Rockstar Games. Iako Rockstar još uvek nije potvrdio autentičnost ovih snimaka, niti potvrdio da su rođaci zaposlenih umešani u njihovo objavljivanje, GTABase navodi da "postoje uverljivi dokazi da video materijal potiče od nekoga ko je povezan sa spornim zaposlenim".

Ovo nije prvi put da je Grand Theft Auto serijal bio meta hakera. IGN je ranije izvestio o presudi britanskog suda kojom je Arion Kurtaj proglašen odgovornim za hakerski napad na Rockstar Games, što je dovelo do "značajnog" curenja materijala za GTA 6.

In a totally unexpected turn of events, it appears the ‘leaked’ footage has come from the son of a Rockstar Games employee. pic.twitter.com/T8oyT42hSE