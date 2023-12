AMERIČKI 'HARLEM GOSPEL HOR' ODUŠEVIO BEOGRADSKU PUBLIKU

Članovi najpoznatijeg gospel hora na svetu oduševili su publiku u rasprodatoj MTS Dvorani. Američki Harlem Gospel Hor broji devet članova, a silina i raspon njihovih glasova ostavljaju bez daha. Oni su na najbolji način pokazali očaravajuću snagu gospel muzike i dosegli duboko u dušu beogradske publike, šireći poruku radosti i nade.

Koncert je bio posvećen jednoj od najboljih pevačica svih vremena Vitni Hjuston, a povodom obeležavanja 60 godina od njenog rođenja. Nastup je počeo hitom “How Will I Know”, koji je izvela Samanta, a potom su se za svaku narednu pesmu kao solisti smenjivali članovi hora pozivajući publiku da ih prati pljeskom u ritmu muzike. Deo koncerta su bile i pesme gospel tradicije, kojima već 40 godina oduševljavaju publiku širom sveta. Publika je zanosno reagovala, kao da se nalazi u crkvi usred Harlema.

Pesma “I Want to Dance with Somebody” bila je razlog da se cela dvorana podigne na noge i zaigra. Jedan od posetilaca je izašao na binu i zanosno igrao sa Mišelin, što je publika burno pozdravila. Usledio je i set božićnih pesama, što je posebno uveličalo ovo divno veče. Posle svake pesme publika je reagovala ovacijama, a najpoznatije hitove su ispratili i horskim pevanjem.

Oduševljeni reakcijom beogradske publike, članovi hora su poželeli da se već naredne godine vrate u Beograd, pa se nadamo da neće morati ponovo da prođe 14 godina da se to i desi.