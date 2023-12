ZA OVA 3 ZNAKA OD SUTRA SLEDI 'DECEMBARSKI PAKAO'! Astrološkinja upozorila na kretanje retrogradnog Merkura - IZDRŽITE DO JANUARA, A ONDA...

Nije da smo ga priželjkivali, ali smo više puta najavili da će Merkur ove godine četiri puta biti retrogradan. I polako ulazimo u samu završnicu 2023. godine, a četvrti retrogradni Merkur trajaće od 13. decembra ove, do 1. januara 2024. godine.

Kažu da će četiri horoskopska znaka biti u problemu - ovan, jarac, rak i vaga. Dok je Merkur u retrogradnom kretanju, može da dođe do prekida u putovanju, nesporazuma u ​​komunikaciji, slabije koncentracije i neizvesnosti u sprovođenju određenih planova.

Astrolog Ana Rakić je otkrila šta nas čeka u narednom periodu i da li treba da nas je strah.

- Ima mnogo razloga za osmeh. Prvo, tačno, mi ćemo ovu godinu, 2023. završiti sa dve retrogradne planete. Uz Merkur, retrogradan je i Uran. Ali, ono što može da obraduje, Merkur se završava prvog januara i ostaje retrogradan Uran. Ali, zato 27. januara Uran prestaje sa svojim retrogradnim hodom i od 27. januara do 2. aprila, nijedna planeta neće biti retrogradna. Zamislite! I onda nemamo izgovor za ono što nismo uspeli da završimo, za kašnjenje, za probleme za ono što nam se dešavalo - rekla je astrološkinja i dodala:

- Budući da je Merkur u sazvežđu Jarca. Gde je Jarac, tu je rak koji je u opoziciji sa Jarcem i tu su vaga i ovan. Zato su oni malo, ako pričamo uopšteno i na generalnom nivou, više iritirani tim retrogradnim hodom. Ali postoji tu još jedan moment koji nije do sa da objašnjen, a to je da 22. decembra, pošto Merkur ide retrogradno od 13. decembra iz sazvežđa Jarca on se vraća u sazvežđe Strelca. Tako da, njegov retrogradni hod se dalje nastavlja u Strelcu, pa su tu Strelac, Blizanci, Device i Ribe, koji će biti iritirani sve do 2. januara, dok on ne krene direktno.



Astrolog je potom je potom dao i mali savet.

- Ono što bih ja sugerisala, neka recimo opšta pravila, koja treba primenjivati. Ako se ne konsultujete već sa ličnim astrologom, pa on iz vašeg natalnog horoskopa vam kaže precizno šta je to što je najosetljivije. To je da ono što ne stignete da uradite i da završite, u periodu do kraja godine, imaćete da uradite od 2. januara - rekla je astrološkinja.

