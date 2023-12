JEDNOM NEDELJNO VOLIM DA POPIJEM PIVO DOK SAM U KADI: Ovih 10 neobičnih rituala imaju ljudi dok se TUŠIRAJU! Da li i vi to radite?

Neki ljudi peru zube dok se tuširaju, da bi uštedeli vreme ili iz drugih praktičnih razloga. Međutim, postoje brojni drugi rituali koji nas opuštaju ili koje jednostavno cenimo.

- Moja ćerka, koja ima 14 godina, često pričamo o tome, pitamo se da li se ljudi trude da peru noge pod tušem. Posle razgovora sa prijateljima, zaključili smo da oni to rade, ali to je drugačije nego kada samo puste vodu na noge - prokomentarisao je 46-godišnji Aleks iz Londona.

Neki imaju malo neobičnije rituale tokom svakodnevne higijene

- Iz nekog razloga uvek 10 puta dodirnem nožne prste pod tušem. Kada sam bila sasvim mlada, čula sam na radiju da je ključ da ostanete fleksibilni dodirivanje nožnih prstiju 10 puta dnevno, a tuš se čini kao dobro mesto za to. Od tada to radim – naglasila je 48-godišnja Lesli iz Kenta.

- Radim dugo i moram da maksimalno iskoristim vreme odmora. Zato perem zube pod tušem, štedi mi vreme. Mislio sam da je to normalno, ali moja devojka misli da je to apsolutno odvratno i mrzi pomisao da pljujem pod tušem, pa sam obećao da to neću činiti kod nje - rekao je 29-godišnji Dejvid iz Birmingema.

- Luda sam za tuširanjem, to je moj luksuz, a najbolje što sam kupila je južnokorejska četkica za skalp za masažu glave. Mislim da je to posledica toga što sam bila samohrana majka više od 13 godina i uvek imala decu koja su mi smetala. Nekada sam bila majstor poluminutnih tuševa, a sada se potpuno prepuštam. Perem noge, stopala, prste, obrve. Uglavnom što duže - otkrila je 50-godišnja Kim sa Kembridža.

- Kada imate dosta dlaka na grudima, kao ja, dobro je da istisnete sav sapun na njih i iskoristite ga kao neku vrstu 'rezervoara'. Pa uzmem malo, operem ostatak tela i vratim se u 'rezervoar' po još. I moj prijatelj je to radio, ali je tada morao da se obrije za nastup, pa mu je sada žao što nema 'tenk' - kroz smeh je rekao 42-godišnji Oli iz Londona.

- Tuš mi daje osećaj sigurnosti, ulazim u njega kada sam nervozna. U noćima kada ne mogu da spavam ili kada imam nemirne misli pomaže mi tuširanje. Kada sam imala bolan pobačaj, satima sam sedela pod mlazom tople vode, tiho tugujući. A kada mi je jedan previše espreso martinija zadao iscrpljujuću anksioznost na odmoru, otišla sam pravo u kupatilo i ostala tamo dva dana - rekla je Samanta (45) iz Bornmuta.

- Uvođenje malog četvorominutnog tajmera za jaja pod tušem je jedna od najboljih stvari koje sam ikada uradio. Tako da znam da moja ćerka tinejdžerka neće provoditi previše vremena tamo. U isto vreme, moj petogodišnji sin to vidi kao 'zabavan' izazov da se opere pre nego što vreme istekne, a mi štedimo jer smo svi pažljiviji da se držimo vremenskog ograničenja - Džeki, 52, iz Sarija, otkrila je svoju priču.

- U petak ili subotu uveče, uglavnom pred izlazak, volim da se počastim 'tuširanjem piva'. Upravo tako zvuči - popijem pivo pod tušem, obično jako belgijsko, i ne mogu da opišem koliko je sjajno - naglasio je Mik (42) iz ​​Bedfordšira.

- Kao vlasnik preduzeća sa mnogo toga na umu, volim da mi tuš bude vruć. Čekam da sve ispari, a onda tokom tuširanja isplaniram dan i šta treba da se uradi i sve to ispišem na zamagljenom staklu. Onda se setim šta sam napisao i ponavljam tokom dana - otkrio je 37-godišnji Pol iz Eseksa.

- Svako jutro započinjem ledenim tušom. Odlično je i za moje psihičko i za fizičko zdravlje, a posle tuširanja izlazim osvežena, bistre glave i puna energije za ceo dan. Hladna voda daje ogroman udarac dopamina, pa sam čak počeo da isključujem svoj bojler u potpunosti tako da voda nije čak ni mlaka. Jedini problem je kada zaboravim da ga ponovo uključim, pa se i moj 11-godišnjak okupa u hladnoj vodi! – rekla je 44-godišnja Hana iz Londona.

- Volim da pevam i najbolje mesto za vežbanje je uvek bio tuš. Para mi greje glasne žice, a akustika je odlična zbog pločica. Ne znam da li to ima veze sa naukom, možda i vibracije vode imaju veze sa tim – ali ja uvek pevam pod tušem i ohrabrujem svoje studente muzike da učine isto - rekao je 52-godišnji Ben iz Kornvola.

- Moje dvoje male dece, od tri i pet godina, zajedno se kupaju tako da vreme tuširanja uvek bude puno smeha i pesme. Njihova omiljena igra, koju sam pametno uveo, je čišćenje tuša. Posebno vole da koriste brisač za prozore kada završe. Čista deca i čist tuš, to je dobitna kombinacija - rekao je 38-godišnji Mart iz Londona.

- Nedavno smo kupili i renovirali našu kuću iz snova, a tuš nam je omiljeni deo. Naručio sam umetniku da nam naslika karikature mene i supruge gole na plaži, koje smo odštampali na pločicama, a vreme koje provedem pod tušem mi svakog jutra izmami osmeh na lice - otkrio je Tim (39) iz Hovea.

- Nisam navikala da stojim pod tušem. Umesto toga, više volim da sedim na podu, uz neku lepu opuštajuću muziku, zatvorim oči i zamislim da sedim ispod tropskog vodopada - rekla je 37-godišnja Kejts iz Eseksa, piše Gardijan.

