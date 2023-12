Video snimak mladog zaljubljenog momka koji je proveo sate i sate planirajući savršen način da svoju devojku pita da li bi bila njegov par na maturskoj večeri postao je viralan na internetu onda kada je njegova ideja protekla katastrofalno i završila se sa suzama.

Iznenađenje nije krenulo po planu

Danijel Pena iz Amerike došao je na ideju da na originalan način pita svoju devojku Aleks da li bi bila njegova pratilja maturskoj večeri. Međutim, čini se da se ovaj par još uvek ne poznaje dovoljno, jer postavljanje pojedinačnih papira sa rečima na znakovima duž puta nije bilo nešto što je ovu devojku oduševilo. Bilo kako bilo, iako ga je svojim "ovo je užasno" rečima uvredila, barem ga na kraju nije odbila.

"Čovek na kreativan način pitao devojku za maturu ali je ona sve uništila", stoji u opisu videa na Tviteru.

Kako se može videti par se zajedno vozio rutom na kojoj je, bez znanja svoje devojke, Danijel zalepio papire sa rečima na znakovima duž puta. U nadi da se malo i našali sa njom, koristio je tipične reči za čuvenu rečenicu "da li bi se udala za mene", s tim što je sve preokrenuo u korist mature.



Tako je Aleks, vozeći se automobilom sa svojim momkom pročitala:

Aleks... da li... bi.... se uda... samo se šalim.... Da li...bi... na... matursko veče...išla... sa mnom...?

Poslednji znak - znak pitanja bio je sakriven u njegovom automobilu, kako bi Danijel bio spreman da ga izvuče na kraju i lično pita svoju devojku o svojoj ponudi.

Dude asks girl to prom in a creative way but it quickly backfires pic.twitter.com/rrrBKijvIP