NEVIĐENO OTKRIĆE ARHEOLOGA: Zlatna posmrtna maska prekrivena ljudskom krvlju

Na 1000 godina staroj zlatnoj posmrtnoj maski pronađena je ljudska krv. Posmrtna maska pripadala je muškarcu koji je bio sahranjen u grobnici u Peruu sa dve žene i dvoje dece.

Arheolozi su pre više od 30 godina pronašli grobnicu elitnog sredovečnog muškarca, dve žene i dvoje dece. Oni su živeli u kulturi Sikan, koja je postojala pre Inka u drevnom Peru.

Glava muškarca je bila odvojena od tela i postavljena okrenuta nagore, a ostatak tela je bio namerno okrenut naopako i obojen crvenom bojom. Posmrtna maska koja je pokrivala njegovu glavu bila je takođe obojena u crveno. U blizini su bili raspoređeni skeleti dve mlade žene u pozi za rađanje i pozi babice, a na višem nivou postavljena su dva skeleta dece koja čuče, piše portal Sve o arheologiji.

Istraživači su analizirali boju i objavili rezultate istraživanja u časopisu Journal of Proteome Research. Zanimljivo je to da pored crvenog pigmenta, boja sadrži ljudsku krv i proteine ptičjih jaja.

U grobnici je bio prisutan i veliki broj drugih predmeta, među kojima je 100 ličnih predmeta naravljenih od legure zlata, srebra i bakra.

Sikan je bila istaknuta kultura koja je postojala od 9. do 14. veka duž severne obale današnjeg Perua.

