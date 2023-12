ŠEFICA KUPILA GREB-GREB KARTICE KOLEGAMA ZA BOŽIĆ: Osvojili OGROMNU SVOTU NOVCA, a evo šta će uraditi sa nagradom (FOTO)

Ne dešava se svaki dan da grupa saradnika osvoji 50.000 dolara na lutriji, ali rana praznična zabava i kasne isporuke poklona stvorili su savršeno božićno čudo za grupu zdravstvenih radnika u Kentakiju.

Šila Kolter, nadzornica druge smene u Medicinskom centru za zaštitu životne sredine, već je kupila poklone za svoje osoblje. U situaciji koja je mnogima poznata, pokloni nisu stigli na vreme za prazničnu zabavu kompanije.

Dakle, umesto da ode praznih ruku, Kolter je odlučila da će kupiti srećke od 30 dolara od lutrije u Kentakiju da bi njen tim podelio. Takođe je kupila 40 srećki od 1 dolar kako bi svakom pojedinačno poklonila.

- Naša poslovna Božićna zabava je ove godine bila rano. Naručila sam neke artikle preko interneta, ali nisu stigli pre zabave - rekala je Kolter i dodala:

- Pa sam odlučio da umesto toga odlučila da kupim greb-greb srećke.

Niz dobitnih tiketa, zatim konačna nagrada

Jedna od srećka od 30 dolara osvojila je 50 dolara. Kolter je zatim uzela dobitke i kupila 50 dolara za klub milionera. To im je donelo 100 dolara, što je Kolter iskoristila da kupi još dve srećke od 50 dolara. Jedna od tih srećki osvojila je drugu nagradu od 50.000 dolara.

Kentucky co-workers win $50K lottery after boss Sheila Colter gifts them scratch-offs for Christmas

#121423 #holidaygifts #holidayparties #kentucky #lottery #workhttps://t.co/Ej4qPiZpl7